Uefa define data e horário dos confrontos das semifinais da Liga dos Campeões

A Uefa divulgou nesta quinta-feira as datas e os horários dos confrontos das semifinais da Liga dos Campeões. O duelo entre Tottenham, da Inglaterra, e Ajax, da Holanda, foi marcado para o dia 30 de abril, uma terça-feira, e abrirá as partidas decisivas.

O Tottenham mandará a primeira partida em seu estádio recém-inaugurado, o Tottenham Hotspur Stadium, e, com isso, o Ajax disputará o jogo de volta, marcado para o dia 8 de maio, quarta-feira, em sua casa, na Holanda.

A partida de ida entre Barcelona e Liverpool será jogada no estádio Camp Nou, na Espanha, e está agendada para o dia 1º de maio. Dessa maneira, o time inglês definirá o confronto, agendado para o dia 7, terça-feira, em sua casa, o estádio Anfield, na Inglaterra. Todos os quatro duelos serão às 16 horas (de Brasília).

Para chegar às semifinais, o Tottenham eliminou o Manchester City depois de vencer o primeiro duelo por 1 a 0, perder o segundo embate emocionante por 4 a 3 e avançar pelo peso de ter feito mais gols fora de casa. O Ajax, sensação da competição e que tem como um dos destaques o brasileiro David Neres, deixou pelo caminho o Real Madrid, atual tricampeão, e a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Já Barcelona e Liverpool chegaram à semi com mais tranquilidade. A equipe espanhola avançou depois de duas vitórias sobre o Manchester United - 1 a 0 na Inglaterra e 3 a 0 na Catalunha - e o time inglês foi soberano diante do Porto ao derrotar o rival português por 2 a 0 no primeiro confronto e golear por 4 a 1 no segundo.

A final da Liga dos Campeões será no dia 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha. O estádio do Atlético de Madrid sediará a disputa do título do principal torneio de clubes da Europa pela primeira vez.