Uefa confirma fase final da Liga dos Campeões sem público nos estádios de Lisboa

Uefa vai realizar reta final da Liga dos Campeões na capital portuguesa - (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

A Uefa tomou algumas decisões importantes nesta quinta-feira(9), após uma reunião por videoconferência de seu Comitê Executivo, sobre as competições de clubes que organiza. Na de maior destaque, todos os sete jogos da fase final da Liga dos Campeões, que será disputada em Lisboa, serão sem torcida por causa do aumento de casos na capital de Portugal. Incluindo a decisão, marcada para o dia 23 de agosto, no estádio da Luz.

No momento, a grande preocupação da Uefa é a situação sanitária em Lisboa. Na semana passada, o governo português decretou o confinamento de 19 bairros da periferia da cidade, próxima aos estádios que sediarão os jogos - o outro é o José Alvalade. Uma medida que afeta cerca de 700 mil pessoas e que será mantida por pelo menos 15 dias.

Em outra decisão da Liga dos Campeões, que terá nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão, a Uefa definiu que os quatro jogos que faltam da rodada de volta das oitavas de final, nos dias 7 e 8 de agosto, serão em seus estádios originais.

Assim, o Barcelona receberá o Napoli no estádio Camp Nou, em Barcelona; o Bayern de Munique enfrentará o Chelsea no Allianz Arena, em Munique; o Manchester City jogará contra o Real Madrid, no Etihad Stadium, em Manchester; e a Juventus duelará contra o Lyon no Juventus Stadium, em Turim. Mas a Uefa avisou que tem o direito de alterar o local dos jogos caso a situação da pandemia da covid-19 se agravar nestas cidades.

LIGA EUROPA - A competição também foi paralisada no meio das oitavas de final, mas dois duelos nem começaram a ser realizados. Assim, Inter Milão x Getafe e Sevilla x Roma vão decidir a classificação às quartas de final em jogo único na Alemanha, país que receberá a fase final entre 5 e 21 de agosto.

Com relação aos demais confrontos, a Uefa adotou o mesmo critério da Liga dos Campeões e a rodada de volta terá os jogos em seus estádios originais. São eles: Manchester United x LASK Linz (Áustria), em Manchester; Basel x Eintracht Frankfurt, na Basileia (Suíça); Bayer Leverkusen x Rangers, em Leverkusen; Copenhague x Istanbul Basaksehir, em Copenhague; Shakhtar Donetsk x Wolfsburg, em Kiev; e Wolverhampton x Olympiacos, em Wolverhampton (Inglaterra).