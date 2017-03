Uefa atualiza ranking de clubes e Portugal perde espaço na Liga dos Campeões

A Uefa oficializou nesta quarta-feira a atualização de 2017 de seu ranking das competições de clubes, definido através das campanhas das equipes de cada nação em torneios europeus nos últimos cinco anos. Nele, quem levou a pior foi Portugal, que caiu duas colocações e perdeu espaço na Liga dos Campeões a partir de 2018/2019.

Quinto colocado em 2016, Portugal foi ultrapassado por França e Rússia, respectivamente, e caiu para a sétima posição, graças às eliminações precoces de Porto, Sporting e Benfica na Liga dos Campeões desta temporada. Com isso, deixou de ter duas vagas garantidas na fase de grupos do torneio e passará a ter somente uma a partir da temporada 2018/2019, com outra equipe classificada para o estágio preliminar da competição.

Melhor para a Rússia, que, ao lado da França, terá duas equipes garantidas na fase de grupos da Liga dos Campeões e ainda classificará outra para o estágio preliminar do torneio. Esta é a primeira vez que os russos ocupam uma das seis primeiras posições do ranking da Uefa desde 2010.

A prova da má fase de Portugal é que o país de clubes tradicionais, justamente como Porto, Benfica e Sporting, passará a ter o mesmo número de vagas de nações menos expressivas no futebol europeu. Ucrânia, Bélgica e Turquia, oitava, nona e décima colocadas, respectivamente, também garantirão um time na fase de grupos e outro no estágio preliminar em 2018/2019.

As primeiras quatro colocações continuam com os países que têm as ligas mais fortes no continente. A liderança é da Espanha, seguida por Alemanha, Inglaterra e Itália. Estes quatro países seguirão classificando quatro clubes cada de forma direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

