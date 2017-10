Udinese atropela Sampdoria por 4 a 0 com três gols de pênalti; Bologna bate Genoa

A Udinese goleou a Sampdoria por 4 a 0, neste sábado, em Údine, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, com três gols assinalados em cobranças de penalidades máximas. O argentino Maxi López, ex-Grêmio, marcou dois gols (um deles de pênalti).

Com a vitória, a Udinese quebrou uma série de três derrotas consecutivas, chegou ao 13.º lugar, com seis pontos, se afastando da zona de rebaixamento. Já a Sampdoria, que vinha de vitória sobre o Milan na rodada passada e poderia chegar à zona de classificação para a Liga Europa se vencesse, estacionou nos 11 pontos e ocupa o oitavo lugar na tabela.

O time da casa abriu o placar aos 27 minutos, em cobrança de pênalti realizada pelo argentino Rodrigo de Paul, após o goleiro Puggioni cometer uma falta no atacante Maxi López dentro da área. A Sampdoria teve o volante paraguaio Edgar Barreto expulso de campo aos 40 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a equipe de Údine chegaria ao segundo gol em outra penalidade máxima assinalada pela arbitragem sobre o francês Fofana. Desta vez, Maxi López partiu para a cobrança e ampliou para 2 a 0. O argentino faria o terceiro gol da Udinese em um belo toque que encobriu Puggioni, aos 39 minutos.

Já nos acréscimos, aos 48, Fofana fez boa jogada, entrou na área e foi novamente derrubado pela zaga da Sampdoria. O árbitro Michael Fabbri marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Fofana fez o quarto gol e deu números finais à partida.

Na próxima rodada, após a parada internacional para a disputa dos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa de 2018, a Udinese enfrentará a Fiorentina, no estádio Artemio Franchi, em Florença, em 15 de outubro. No mesmo dia, a Sampdoria receberá a Atalanta.

OUTRO JOGO - Na outra partida da sétima rodada do Italiano disputada neste sábado, o Bologna derrotou o Genoa por 1 a 0, em Gênova, com gol do veterano jogador argentino Rodrigo Palácio, de 35 anos. O atacante dominou a bola em um contra-ataque fulminante e tocou na saída do goleiro Mattia Perin, aos 28 minutos do segundo tempo.

A derrota manteve o Genoa na zona de rebaixamento do campeonato, com apenas dois pontos e na 17.ª posição na tabela. O Bologna chegou aos 11 pontos e ocupa agora a nona colocação na classificação.

O Genoa voltará a campo pelo Italiano para jogar contra o Cagliari, fora de casa. O Bologna receberá o Spal 2013, que retornou à primeira divisão do futebol italiano nesta temporada, após 49 anos.

