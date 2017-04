UCDB vence partida de futebol na estreia da Liga do Desporto Universitário

Campo Grande (MS) – O time da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) é o Mato Grosso do Sul no campeonato de futebol da Liga do Desporto Universitário (LDU). A competição é disputada na Cidade Morena, com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), e segue até sábado. São 13 equipes que brigam pelo título. Os donos-da-casa estrearam com goleada, nesta segunda-feira (18), no campo do Cene, no Jardim Los Angeles.

O jogo contra o FTC (BA) foi dominado pela UCDB. Os garotos não deram chances aos visitantes e venceram por 4×1, destaque para o camisa 13, Henrique Souza, autor de dois gols. A UCDB volta a campo hoje (19), às 15h, para enfrentar o time da Universidade de Brasília (UnB) do Distrito Federal, que perdeu na estreia para o time da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Veja os resultados do primeiro dia de competição, realizada pela Confederação de Desporto Universitário.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte)

Foto: Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU)

