Tufão no Japão adia novamente jogo de duplas do Brasil na Copa Davis

O mau tempo voltou a atrapalhar a programação do confronto do Brasil com o Japão, pelos playoffs da Copa Davis. O tufão, que era esperado desde sexta-feira, foi confirmado em Osaka na noite de sábado e impediu que Marcelo Melo e Bruno Soares entrassem em quadra para manter o time brasileiro vivo na disputa - o Japão lidera a série melhor de cinco jogos por 2 a 0.

Inicialmente, Melo e Soares deveriam enfrentar Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama à 1 hora da manhã de sábado, pelo horário de Brasília. Por causa da chuva, o duelo foi adiado para as 23 horas do mesmo dia, ainda pelo fuso brasileiro. Os brasileiros chegaram a aquecer em quadra, mas a organização acabou adiando novamente o confronto.

"Infelizmente os jogos foram cancelados por causa do tufão. O governo japonês emitiu um alerta vermelho, incluindo o fechamento do estádio. Amanhã estaremos de volta!!", disse Marcelo Melo nas redes sociais.

Pela nova programação da disputa, o jogo de duplas foi remarcado para as 3h30 da manhã de segunda-feira, pelo horário de Brasília. Os jogos de simples que restam serão disputados logo na sequência, com Thiago Monteiro e Guilherme Clezar contra Yuichi Sugita e Go Soeda, respectivamente.

O time brasileiro na Davis precisa da vitória nas duplas para seguir vivo na série melhor de cinco jogos. No momento, o Japão lidera o confronto por 2 a 0 porque venceu os dois jogos de simples na sexta-feira. Clezar e Monteiro foram derrotados por Sugita e Soeda, na sexta-feira.

