Tuchel não confirma escalações de Neymar e Mbappé em partida entre PSG e Bordeaux

O técnico alemão Thomas Tuchel não garantiu as escalações de Neymar e Kylian Mbappé para partida neste domingo, quando o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Bordeaux, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. Recuperados de lesões, os dois atacantes voltaram a atuar na última quarta-feira, na vitória por 2 a 1 contra o Liverpool, resultado que evitou a eliminação precoce do time francês na Liga dos Campeões da Europa.

"Eu tenho de conversar com Kylian e Neymar para descobrir como eles se sentem. Juan Bernat e Marquinhos descansaram na sexta-feira, mas estarão em forma", afirmou Tuchel neste sábado, em coletiva de imprensa em que citou os dois defensores.

De acordo com o treinador, será natural ver contra o Bordeaux um ritmo de jogo menos intenso do que na partida contra o Liverpool. Com a vitória conquistada na última quarta-feira, o PSG depende apenas de um empate para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, fora de casa, contra o Estrela Vermelha.

"Os jogadores estavam um pouco cansados nesta sexta-feira, da mesma forma que eu. Mas já estamos melhor. Contra o Bordeaux, não espero o mesmo estado de espírito visto contra o Liverpool, porque a situação é diferente. Vamos precisar de seriedade e concentração", comentou.

Tuchel aproveitou para elogiar o adversário deste domingo, que está em 12º lugar no Campeonato Francês, com 17 pontos em 14 partidas. "Bordeaux é uma equipe muito talentosa, com muita qualidade individual. Eles jogam em um belo estádio. É um novo desafio para nós depois do jogo de alta intensidade", afirmou o técnico alemão.