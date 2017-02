Tsonga, Zverev e Gasquet passam às quartas na França; Demoliner joga semifinal

Um dia depois da eliminação precoce do croata Marin Cilic, o cabeça de chave número 1 da competição, o ATP 250 de Montpellier, na França, disputado em quadras duras e cobertas, não teve surpresas nesta quinta-feira. Os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet e o alemão Alexander Zverev confirmaram as suas condições de favoritos e avançaram às quartas de final.

Segundo pré-classificado e número 14 do mundo, Tsonga não teve trabalho para derrotar o compatriota Pierre Hugues Herbert por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. O próximo adversário será o russo Daniil Medvedev, de 20 anos, que bateu o espanhol Fernando Verdasco com um duplo 6/3.

Já Alexander Zverev teve mais dificuldades e precisou de 2 horas e 2 minutos para vencer o britânico Aljaz Bedene por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4. O alemão de 19 anos e 21.º do mundo enfrenta agora o francês Jeremy Chardy, que avançou ao eliminar o compatriota Paul-Henri Mathieu por 3/6, 6/1 e 6/4.

Atual tricampeão do torneio, Richard Gasquet teve pela frente o tunisiano Malek Jaziri e com facilidade ganhou por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/2, em 1 horas e 19 minutos de jogo. Ele agora terá um duelo francês contra Kenny de Schepper, que passou pelo ucraniano Illya Marchenko em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (11/9) e 7/6 (7/2).

Outro jogador da casa garantido nas quartas de final é Benoit Paire, 43.º do mundo, que fez 6/4 e 7/6 (7/5) sobre o espanhol Feliciano López, cabeça de chave número 5, e se credenciou para enfrentar o alemão Dustin Brown, algoz de Marin Cilic, na próxima fase.

DUPLAS - Um brasileiro segue na disputa pelo título na chave de duplas. Ao lado do seu parceiro habitual, o neozelandês Marcus Daniell, o gaúcho Marcelo Demoliner está nas semifinais. Nesta quinta-feira, os dois travaram um duelo duro contra a dupla da casa formada por Julien Benneteau e Jeremy Chardy e ganharam de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 10 a 6 no match tie-break.

Cabeças de chave número 4, Demoliner e Daniell haviam passado pela primeira rodada sem entrar em quadra, já que os rivais desistiram e nenhuma dupla acabou entrando no lugar. Eles esperam enfrentam o canadense Daniel Nestor e o francês Fabrice Martin, parceira que é a segunda pré-classificada e nesta quinta-feira venceu o francês Jonathan Eysseric e o croata Nikola Mektic por 6/2 e 6/3.

