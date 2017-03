Tsonga é eliminado por Fognini, mas Thiem confirma favoritismo em Indian Wells

O francês Jo-Wilfried Tsonga protagonizou neste sábado a primeira grande surpresa do Masters 1000 de Indian Wells, disputado em quadras duras, nos Estados Unidos. Sétimo favorito e oitavo do ranking da ATP, ele foi derrotado pelo italiano Fabio Fognini, 43º do mundo.

O duelo até foi equilibrado, mas Tsonga vacilou nos pontos decisivos e acabou superado por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4. Na terceira rodada, o italiano aguarda o vencedor do jogo entre o uruguaio Pablo Cuevas e o eslovaco Martin Klizan, algoz do brasileiro Thiago Monteiro.

Se Tsonga foi eliminado, o austríaco Dominic Thiem não teve qualquer dificuldade para confirmar o favoritismo e vencer o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Oitavo cabeça de chave e nono do ranking, ele terá pela frente o alemão Mischa Zverev ou o português João Sousa na próxima fase em Indian Wells.

Outros favoritos que entraram em quadra neste sábado também venceram. O belga David Goffin teve dificuldades diante do russo Karen Khachanov, mas ganhou por 6/4, 3/6 e 6/3. O norte-americano John Isner também fez um jogo duro contra Mikhail Kukushkin, do Casaquistão. Contando com a força de seu saque, porém, ele foi dominante nos dois tie-breaks e venceu por 7/6 (7/0) e 7/6 (8/6).

Outro cabeça de chave a confirmar o favoritismo foi o espanhol Pablo Carreño Busta, que superou o alemão Peter Gojowczyk por 7/5 e 6/2. Já o croata Ivo Karlovic foi surpreendido pelo japonês Yoshihito Nishioka e perdeu por 6/4 e 6/3.

