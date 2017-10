Tsonga derrota belga e encara Diego Schwartzman na final do Torneio da Antuérpia

O francês Jo-Wilfried Tsonga se garantiu com tranquilidade neste sábado na decisão do Torneio da Antuérpia. Na semifinal diante do belga Ruben Bemelmans, 98º do ranking da ATP, Tsonga frustrou a torcida da casa e ganhou por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Segundo cabeça de chave e 17º do mundo, o francês vai enfrentar na final o argentino Diego Schwartzman, que também neste sábado derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Tsonga e o 26º do ranking nunca se enfrentaram anteriormente.

Para se garantir na decisão, o francês contou com um bom desempenho no saque e concluiu o duelo com sete aces - contra apenas dois do belga - e 70% de pontos vencidos com o primeiro serviço. Assim, pressionou o adversário e aproveitou as suas quatro oportunidades de quebra, além de ter salvo dois de três break points.

Tsonga busca neste domingo o seu 16º título na carreira e o quarto neste ano - ganhou em Lyon, Marselha e Roterdã. Já Schwartzman tem apenas uma conquista, em Istambul, em 2016.

A partida deste domingo pode, aliás, coroar a excelente campanha de Tsonga. Em seus três duelos na competição, contra os franceses Kenny De Schepper e Julien Benneteau, além do próprio Bemelmans, ele não perdeu nenhum set. É a mesma situação do argentino, que não cedeu nenhuma parcial até a decisão.