Tsonga confirma boa fase em Marselha e fatura 2º título seguido

Depois de um jejum de títulos em 2016, o francês Jo-Wilfried Tsonga já soma dois troféus na atual temporada, ao se sagrar campeão do Torneio de Marselha, neste domingo. Numa final totalmente francesa, diante da torcida local, ele derrotou com facilidade Lucas Pouille por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com o resultado, Tsonga faturou o segundo título consecutivo, após brilhar também em Roterdã, na Holanda, no fim de semana passado. As duas conquistas estão recuperando o francês no ranking. Atual 14º colocado, ele deve aparecer no 7º posto na lista da ATP a ser atualizada nesta segunda-feira - sua melhor posição da carreira é a 5ª.

Tsonga, que agora soma 14 troféus na carreira, deu poucas chances ao compatriota na final deste domingo. Embalado por vitórias sobre o também francês Gilles Simon e sobre o australiano Nick Kyrgios, Tsonga dominou a partida desde o início e sequer teve o saque ameaçado ao longo de todo o jogo.

Exibindo aproveitamento de até 93% do saque, quando jogou com o primeiro serviço, Tsonga apostou no fundamento para controlar as duas parciais. Na primeira, precisou de duas chances de quebra para se impor no serviço do adversário.

Com a vantagem, entrou ainda mais confiante para o segundo set. Desta vez, uma única chance de quebra foi o suficiente para abrir folga no placar, vencer o set e o jogo, confirmando o favoritismo ao fim 1h09min de confronto.

