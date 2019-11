Trilha urbana pioneira na América Latina acontece em Campo Grande

Campo Grande (MS) – A capital sul-mato-grossense recebe nesta sexta-feira (1.11) a “Corrida do Fogo: Wildfire Run Brasil”, que encerra a 7ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire), evento que proporciona a troca de conhecimentos entre profissionais de todo o mundo relacionados ao manejo do fogo e controle de incêndios em florestas.

A prova é organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A largada será às 19 horas, no Parque dos Poderes, em frente ao Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

O seminário internacional acontece pela primeira vez na América Latina e teve Campo Grande escolhida como sede. O congresso teve início na segunda-feira (28.10) e prossegue até a próxima segunda (4.11). Segundo o chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte, Rodrigo Barbosa de Miranda, os organizadores do Wildfire solicitaram a realização de um evento esportivo como desfecho às discussões entre os especialistas, autoridades e pesquisadores.

“Os integrantes da rede mundial de combate a incêndios florestais têm o hábito da prática de atividade física. Sabendo disso, a ideia do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Fundesporte, foi realizar a Wildfire Run para que os membros da Conferência voltem aos seus respectivos países, e até mesmo outros estados do Brasil, com uma lembrança boa de Mato Grosso do Sul, um Estado compromissado com a promoção de qualidade de vida e de atividades esportiva”, salienta Miranda, acrescentando que “a prova coloca Campo Grande no radar internacional de grandes eventos”.

O percurso noturno será de 7,5 quilômetros em formato de trilha urbana. Os participantes percorrerão o Parque Estadual do Prosa, passarão pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestre (Cras), pelo Parque das Nações Indígenas e demais ruas do Parque dos Poderes. Confira abaixo o trajeto completo, com largada e chegada no mesmo local.

Está prevista a participação de 500 atletas de diversas nacionalidades, entre eles da Nova Zelândia, Chile, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Paraguai. Os inscritos na prova radical recebem kit com camiseta, chip, número no peito e lanterna. A concentração começa às 18h30. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada, sem descumprir o regulamento, receberão medalha de participação.

Wildfire

A Conferência promove cooperação internacional e ajuda humanitária, consolidando a estratégia global para gerenciamento de incêndios e manejo do fogo. O evento também abre espaço para que empresas, instituições de pesquisa e especialistas exponham novas tecnologias, produtos e métodos para manejo do fogo e controle de incêndios florestais.

A Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais ocorreu pela primeira vez em 1989. Desde então, o evento é realizado para estimular a troca de experiências e conhecimentos relacionados a incêndios florestais: políticas públicas, pesquisa, manejo do fogo, etc.

A Wildfire também busca fortalecer as habilidades de cada nação para a redução de impactos dos incêndios florestais sobre a vida humana e o meio ambiente, além de discutir os benefícios ecológicos e ambientais do fogo em áreas dependentes ou tolerantes, e seu uso controlado para fins agrossilvipastoris.

*Com informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de capa: Divulgação