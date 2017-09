Em alusão a Semana Nacional de Trânsito de 2017, Detran promove a 2° Corrida de Rua do Detran-MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizará no domingo (17.9), a 2º edição da Corrida de Rua alusiva a Semana Nacional de Trânsito de 2017, em Três Lagoas. Neste ano o tema é “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”, proposto pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

A corrida será disputada em duas distâncias distintas, de 5km e 10km. O ponto de largada e chegada será no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez (Lagoa Maior), percorrendo a Avenida Capitão Olinto Mancini, com retorno dos 5km na Rua Duque de Caxias e dos 10km na Rua Jorge Elias Sebá.

Os kits, que são compostos por camiseta, número de peito, chip de cronometragem e alfinetes, serão entregues neste sábado (16.9), das 08h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez junto a Lagoa Maior. Para retirá-los, o participante inscrito deverá apresentar o documento de confirmação da inscrição.

Caso o titular da inscrição não possa comparecer para efetuar a retirada do kit no prazo determinado, poderá outorgar a uma terceira pessoa, que deverá apresentar os originais do documento de identificação com foto do titular e os respectivos recebidos originais de inscrição.

SERVIÇO

Entrega dos kits: sábado (16.9), das 08h às 17h;

Largada da corrida: domingo (17.9), às 08h;

Ambos no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez (Lagoa Maior)

