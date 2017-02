Três jogos pelo Campeonato Estadual neste fim de semana no Morenão

Recebendo público superior a duas mil pessoas nas rodadas anteriores, o Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) é palco, neste fim de semana, de três partidas válidas pela primeira fase do Campeonato Estadual 2017, que conta com o apoio do Governo do Estado/Fundesporte.

Ontem teve rodada dupla com Serc (Chapadão) x Comercial, e União/Abc x Costa Rica. Neste domingo, às 16h, Operário x Novoperário, no Morenão. Completando a rodada, jogam no Estádio Saraivão, às 17h, Ivinhema e Corumbaense, estreantes na temporada.

No Grupo A, Operário e Comercial são os líderes, com três pontos cada. O Galo estreou na quarta-feira com goleada sobre o União/Abc, por 4 a 0. O colorado venceu o Novoperário, na abertura do campeonato, por 2 a 1. No Grupo B, o único jogo realizado deu empate, entre 7 de Setembro e Naviraiense (1 a 1).

