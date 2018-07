Três dias após ser demitido, Conte deseja sorte ao Chelsea e lembra de títulos

Três dias depois de ter a sua demissão anunciada pelo Chelsea, o técnico Antonio Conte se pronunciou oficialmente sobre o fim de sua passagem pelo clube. Por meio de um comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Associação de Técnicos de Ligas (LMA, na sigla em inglês), o treinador italiano desejou sorte ao time para a próxima temporada europeia e, entre outras coisas, lembrou dos títulos que conquistou à frente da equipe, que ele dirigiu por dois anos.

"Gostaria de agradecer a todos os meus amigos do Chelsea Football Club pelo seu trabalho duro e pelo apoio nas últimas duas temporadas, o que nos permitiu vencer o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra juntos", afirmou o comandante ao iniciar o comunicado, no qual em seguida destacou: "Aos jogadores, cujo talento e comprometimento foram tão importantes para o nosso sucesso, eu agradeço por tudo. Foi um prazer trabalhar com eles todos os dias".

Conte acabou sendo demitido após viver uma última temporada turbulenta no clube. Apesar de ter conquistado a Copa da Inglaterra, ele foi criticado por dispensar o atacante Diego Costa, assim como os seus métodos e comportamentos causaram insatisfação em uma série de jogadores do elenco. E a equipe foi eliminada pelo Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões e terminou em quinto lugar no Campeonato Inglês, posição que rendeu apenas a classificação para a Liga Europa.

Um dia após demitir Conte, o Chelsea confirmou no sábado a contratação do também italiano Maurizio Sarri, ex-Napoli, como substituto. O ex-comandante da equipe inglesa, porém, evitou exibir rancor com a atual direção do clube inglês e preferiu enfatizar o lado positivo do período em que comandou o time de Londres.

"Eu aproveitei muito este tempo na Inglaterra e em Londres. E quero agradecer aos torcedores do Chelsea, que foram incríveis comigo e com a minha família. Foi fantástico para mim poder compartilhar minhas emoções, paixão e entusiasmo ao longo de duas inesquecíveis temporadas com estes incríveis torcedores do Chelsea, que sempre ficarão no meu coração", afirmou Conte.

Para completar, o treinador garantiu que as experiências adquiridas nestas últimas temporadas serão importantes para a continuidade de sua carreira, cujo destino ainda não foi definido. "Eu espero que o Chelsea continue sendo bem-sucedido e desejo a todos boa sorte na próxima temporada. Eu tenho feito muitas recordações do meu tempo com o Chelsea, que vou levar comigo para o meu próximo desafio", finalizou Conte.