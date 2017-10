Treinos da seleção brasileira pré-Copa do Mundo de 2018 serão em três etapas

Com o término das Eliminatórias, todo o planejamento da comissão técnica da seleção brasileira a partir de agora passa a ser voltado exclusivamente para a Copa. Já está definido que os jogadores convocados por Tite (23) vão se apresentar no fim de maio na Granja Comary, em Teresópolis, onde o grupo permanecerá entre dois e cinco dias para a realização de testes físicos e exames médicos.

A segunda parte da preparação para o Mundial será feita na Europa, possivelmente na Inglaterra, onde o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, e o supervisor da seleção, Luis Vagner Vivian, já avaliaram centros de treinamento que tenham condições de receber o Brasil. A última parte dos treinamentos antes da competição será já em território russo. A CBF ainda não anunciou oficialmente o local, mas está acertado que a base da equipe nacional será montada em Sochi, cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Inverno e banhada pelo Mar Negro.

A comissão técnica do Brasil planeja ter entre 18 e 23 dias de preparação antes do Mundial. A variação de datas depende do jogo de estreia na Copa - o sorteio dos grupos será realizado no dia 1.º de dezembro, no Kremlin, em Moscou. A Copa do Mundo começa dia 14 de junho. A Rússia faz a abertura.

Daqui para frente, os integrantes da comissão técnica de Tite vão intensificar os contatos com os clubes onde jogam os atletas que estão no radar do chefe. O objetivo é estreitar a ligação com os departamentos médicos para ter informações detalhadas dos jogadores e mapear dados como número de lesões e carga de treinamentos.

Como os atletas que atuam na Europa não terão férias até a Copa do Mundo, durante os meses de junho e julho deste ano o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredijan, ligou para todos os jogadores que vinham sendo convocados por Tite e provavelmente estarão na Rússia no próximo ano para pedir que eles se dedicassem com mais afinco aos exercícios físicos durante a pré-temporada já visando o Mundial de 2018.

AMISTOSOS - Até a Copa, a seleção já confirmou três amistosos. No dia 10 de novembro, o rival será o Japão, em Lille, na França. O jogo contará com a tecnologia do árbitro de vídeo.

No dia 14 do mesmo mês, o Brasil jogará com a Inglaterra, no lendário estádio de Wembley, em Londres. Depois, no dia 27 de março de 2018, no estádio Olímpico de Berlim, a seleção enfrentará a Alemanha. Será o primeiro jogo entre as duas equipes desde o 7 a 1 da semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Duelos com seleções da Europa são um pedido de Tite aos organizadores dos amistosos da seleção. Desde que assumiu o time, o treinador enfrentou apenas equipes da América do Sul e um confronto com a Austrália.

Também está nos planos da comissão técnica da seleção um amistoso contra a Rússia, no próximo ano. A partida faz parte da lista de itens de preparação estabelecidos por Tite a serem cumpridos antes da convocação final para o Mundial.

O objetivo do treinador é que os jogadores tenham o primeiro contato com o clima, o público e o idioma do país anfitrião. Os integrantes da comissão técnica brasileira estão tendo aulas de russo.

