Treino do Palmeiras tem Dudu sorridente e foco na bola parada

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, em preparação ao confronto com o Santos, quinta, às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco foram as bolas paradas, e o personagem, um Dudu sorridente e se divertindo na atividade.

Explica-se o caso Dudu: na segunda-feira à noite, o atacante postou no Instagram uma espécie de desabafo com a seguinte mensagem: "Feliz ou não, é a lei da vida. Seguir em frente com a cabeça erguida. Superando tudo que está por vir". Instantes depois, suavizou o tom e deixou: "Seguir em frente com a cabeça erguida e muito focado para superar tudo que está por vir!".

Foi mais um indício de que o jogador não gostou nem um pouco de o Palmeiras ter recusado duas propostas do Shandong Luneng, da China.

Durante o treino, porém, ele não aparentou descontentamento e brincou com os companheiros. Vale lembrar que o camisa 7 será desfalque para o clássico porque está suspenso - assim como Jailson, Luan e Moisés.

Já a atividade começou com o técnico Roger Machado separando o grupo em estações. Nelas, os jogadores aprimoraram toques rápidos, movimentações, ultrapassagens, saídas de bola e finalizações.

Na sequência, os atletas aperfeiçoaram bolas paradas, sobretudo defensivas. Por fim, Bruno Henrique, Scarpa e Diogo Barbosa trabalharam cobranças de faltas, enquanto Pedrão e o argentino Nico Freire, rebatidas.

O Palmeiras deverá ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian.

O time, que ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 19 pontos, volta a treinar nesta quarta, às 15h30, em movimentação fechada para a imprensa (apenas o aquecimento será liberado). Às 14h30, o treinador Roger Machado concederá entrevista coletiva. O comandante soma 41 partidas no comando do clube, com 26 vitórias, oito empates e sete derrotas.