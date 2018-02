Trauco e Willian Arão desfalcam treino e devem seguir fora do Flamengo na final

Não será na decisão da Taça Guanabara que o técnico Paulo César Carpegiani voltará a contar com o lateral-esquerdo Trauco e o volante Willian Arão. Nesta quarta-feira, os dois jogadores fizeram um treino separado do elenco no Ninho do Urubu e mostraram que ainda não têm condições de jogo para o confronto de domingo diante do Boavista, em Cariacica.

Arão sofreu um lesão muscular na coxa em um jogo-treino e, desde então, vem realizando tratamento. Já Trauco se reapresentou fora de forma no início do ano, faz trabalho de recondicionamento físico e ainda não foi aproveitado na temporada.

Nesta quarta, os dois jogadores fizeram um trabalho separado, acompanhados do preparador físico Gustavo Araújo. Outro que participou desta atividade foi o volante Romulo, que não agradou no ano passado e tem futuro incerto no Flamengo.

Enquanto isso, o elenco flamenguista realizou um trabalho físico intenso, tanto na academia quanto no gramado. No domingo, às 17 horas, a equipe decide a Taça Guanabara no Estádio Kleber Andrade.