Trâmites burocráticos separam zagueiro da Ferroviária da Ponte Preta

Apesar do cenário nebuloso no futebol nacional, em razão da pandemia, é questão de tempo para que Rayan seja oficializado como reforço da Ponte Preta. O zagueiro, cujos direitos econômicos são vinculados à Ferroviária, depende apenas de trâmites burocráticos para ser oficializado no Estádio Moisés Lucarelli.

O jogador tem vínculo com o clube de Araraquara até 02 de abril de 2021 e será emprestado à equipe campineira para atuar na segunda divisão nacional - transação, contudo, não envolve nenhum custo.

Aos 30 anos, Rayan tem a experiência e a liderança como trunfo, além de dois acessos à elite do Campeonato Brasileiro: Red Bull Bragantino (2019) e Paraná (2017).

O atleta, ao ser oficializado pela diretoria executiva, se tornará o sétimo zagueiro do elenco dirigido pelo técnico João Brigatti. Até o momento, a Ponte tem no elenco Alisson, Cléber Reis, Henrique Trevisan, Léo, Luizão e Wellington Carvalho.

Durante paralisação do calendário, a equipe campineira já anunciou três reforços para sequência da temporada: o zagueiro Luizão, o lateral-esquerdo Ernandes e o meio-campista Camilo.