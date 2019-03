Tradicional evento da cultura japonesa será realizado na Capital em parceira com a Fundesporte

Na ocasião o atual gestor da Associação Esportiva apresentou ao diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, várias ideias relacionadas ao esporte, dentre elas estão o tradicional evento da cultura japonesa chamado “Undokai”, que significa (gincana esportiva familiar).

O encontro foi introduzido e adaptado pela comunidade há mais de 30 anos e é um verdadeiro sucesso de público. A 34º edição do Undokai está previsto para acontecer no dia 5 maio deste ano. De acordo com Gonda, o encontro acontece na mesma época no Japão.

“O Undokai é uma espécie de gincana esportiva e educativa, onde jovens, adultos e idosos, homens e mulheres podem participar e confraternizar com a família”, afirma o vice-presidente da Nipo. Nilson Tamotsu também explica que a gincana é aberta ao público e para participar só é preciso fazer a inscrição, com entrada gratuita no local.

O encontro acontecerá no clube da colônia japonesa localizada na Av. Min. João Arinos, 140 – Jardim Veraneio, em Campo Grande, com início as 8h e término às 17h. No ano passado, cerca de três mil pessoas participaram do evento, ao todo mais de 20 atividades foram realizadas, voltadas para todas as idades.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Fotos: Divulgação.