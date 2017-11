Tottenham sofre, mas bate Crystal Palace e garante terceira posição do Inglês

O Tottenham sofreu para confirmar o seu favoritismo, mas venceu o lanterna Crystal Palace por 1 a 0, neste domingo, em Londres, e se garantiu na terceira posição do Campeonato Inglês, com 23 pontos. Com a mesma pontuação, o vice-líder Manchester United enfrenta o Chelsea, também na capital inglesa, em clássico deste domingo no qual os donos da casa entrarão em campo com a chance de chegar aos 22 pontos na quarta posição.

Com a ameaça inicial de serem ultrapassados pelo rival Chelsea e também pelo Arsenal, que tem 28 pontos e neste domingo protagoniza contra o Manchester City, em Manchester, outro clássico desta rodada, o Tottenham só conseguiu fazer o seu gol aos 19 minutos do segundo tempo.

Após aproveitar um rebote de uma bola mal afastada pela zaga adversária, o atacante sul-coreano Son Heung-min chutou de primeira da entrada da área para balançar as redes e dar tranquilidade ao Tottenham, que sofreu por causa de desfalques neste confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Embalado por boa vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões, o time desta vez não pôde contar com o meia Dele Alli, autor de dois gols contra a equipe espanhola no meio de semana, e também não teve o defensor Toby Alderweireld e o goleiro Hugo Lloris, todos lesionados.

Sem Lloris, o Tottenham acabou vendo o argentino Paolo Gazzaniga brilhar como substituto no gol, praticando importantes defesas. E, sem conseguir marcar fora de casa, o Crystal Palace segue afundado na lanterna, com apenas quatro pontos em 11 partidas disputadas até aqui.

Após pausa forçada provocada pelas datas reservadas pela Fifa para jogos da repescagem das Eliminatórias da Copa de 2018 e também para amistosos internacionais, o Tottenham só voltará a jogar pelo Campeonato Inglês no próximo dia 18, quando trava clássico com o Arsenal. No mesmo dia, o Crystal Palace medirá forças com o Everton em casa.