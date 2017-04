Tottenham goleia o Bournemouth e pressiona o líder Chelsea no Campeonato Inglês

A seis rodadas do fim do Campeonato Inglês, o Tottenham colocou ainda mais pressão sobre o líder Chelsea ao golear o Bournemouth por 4 a 0, neste sábado, em Londres, no duelo que abriu a 33ª rodada da competição.

O time londrino, vice-líder do Inglês, chegou aos 71 pontos e se aproximou ainda mais do rival na capital inglesa, que tem 75 e terá a chance de recuperar a vantagem de sete pontos na liderança no clássico diante do Manchester United, fora de casa, neste domingo, em Old Trafford, no complemento desta rodada.

Já o Bournemouth, com 35 pontos, ocupa a 15ª posição na tabela e segue ameaçado de rebaixamento, pois está somente a sete pontos do Swansea City, primeiro clube entre os que cairiam para a segunda divisão inglesa hoje.

O Tottenham dominou totalmente as ações no primeiro tempo. Aos 16 minutos, o time londrino abriu o placar com Moussa Dembele. Três minutos depois, Heung-Min Son fez o segundo. A equipe da casa seguiu pressionando os adversários até o fim da etapa inicial.

O segundo tempo mal começou e o Tottenham ampliou o placar com Kane. Aos 2 minutos, o camisa 10 da equipe londrina fez o 20º gol dele no Campeonato Inglês. Assim, Kane chegou à vice-artilharia da competição e ainda fez história ao se tornar o quarto jogador ao contabilizar ao menos 20 bolas na rede por três temporadas consecutivas, repetindo o feito que apenas Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy e Thierry Henry conseguiram antes dele.

Após o gol de Kane, o jogo seguiu sem que o Bournemouth levasse qualquer perigo para o Tottenham, que continuou criando algumas oportunidades, mas sem o mesmo empenho. Mas, nos acréscimos, aos 48, Janssen fechou a conta para assegurar a goleada por 4 a 0.

A goleada imposta ao Bournemouth fez colocou o Tottenham como o time de melhor ataque (68 gols, junto com o Liverpool) e melhor defesa (22) do Campeonato Inglês. Na próxima rodada, a 34ª da competição, a equipe londrina vai enfrentar o Leicester, fora de casa, em confronto marcado apenas para o dia 18 de maio.

