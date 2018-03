Tottenham goleia Bournemouth de virada e sobe para terceiro no Campeonato Inglês

O Tottenham deixou a dura eliminação para a Juventus na Liga dos Campeões no meio de semana para trás e goleou o Bournemouth de virada por 4 a 1 neste domingo, fora de casa, no Vitality Stadium, pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. O sul-coreano Son foi o destaque da vitória, com dois gols.

Logo aos sete minutos, o Bournemouth abriu o placar com Stanislas, mas não conseguiu segurar a vantagem. Além de Son, que marcou o segundo e o terceiro gols da partida, o Tottenham contou com Dele Alli, que fez o gol de empate, e Aurier, que marcou no final do jogo para selar a boa vitória.

Se não conseguiu avançar na Liga dos Campeões, na Inglaterra o time do técnico Mauricio Pochettino vive boa fase. Está invicto há 12 partidas - a última derrota foi ainda no ano passado, para o líder Manchester City, em 16 de dezembro - e, com a vitória subiu para a terceira posição, agora com 61 pontos, ultrapassando o Liverpool, que foi derrotado pelo Manchester United e ficou com 60, na quarta colocação.

O Bournemouth faz campanha irregular e não vence há quatro jogos, o que o fez cair para a 12ª colocação, com 33 pontos, a seis da zona de rebaixamento, hoje aberta pelo Crystal Palace.

O Tottenham, porém, pode ter uma baixa importante para o restante da temporada. Harry Kane saiu machucado da partida ainda no primeiro tempo. O atacante da seleção inglesa torceu o tornozelo direito aos 28 minutos do primeiro tempo. No lance, ele teve um gol anulado por impedimento e ficou com o pé preso embaixo do goleiro Begovic após a finalização.

A lesão de Kane também preocupa a Inglaterra. Na próxima quinta-feira, o técnico Gareth Southgate fará o anúncio da lista de convocados para os amistosos contra Holanda e Itália, nos dias 23 e 27 de março.

O Tottenham esquece o Campeonato Inglês por enquanto e mira sua atenção para a Copa da Inglaterra. No próxima sábado, encara o Swansea, fora de casa.