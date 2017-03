Tottenham confirma lesão de Kane e artilheiro vira problema

O Tottenham confirmou nesta terça-feira que o atacante Harry Kane sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito durante partida das quartas de final da Copa da Inglaterra, domingo, em casa, contra o Milwall. O clube não deu uma previsão de retorno do atacante, mas o prejuízo deverá ser menor do que o imaginado.

De acordo com o próprio Tottenham, a lesão é similar à que ele sofreu em setembro do ano passado, mas não é considerada "tão grave". Naquela ocasião, ele ficou sem jogar durante quase 50 dias.

Kane, que é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 19 gols em 22 partidas, de qualquer forma desfalcará a equipe por algumas partidas. O time é vice-líder do torneio, e, 10 pontos atrás do Chelsea, tem como meta se manter entre os três primeiros para conseguir vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano que vem.

A equipe tem uma sequência relativamente fácil nas próximas rodadas do Campeonato Inglês, contra Southampton, Burnley, Swansea City, Watford e Bournemouth. A partida semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Chelsea, deverá ser realizada em 22 de abril. Até lá, a expectativa é que Kane já tenha voltado.

