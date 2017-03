Tottenham bate Southampton, sustenta 2º lugar e ainda sonha com título inglês

Mesmo sem o artilheiro Harry Kane, machucado, o Tottenham ainda sonha com o título do Campeonato Inglês. Neste domingo, o time londrino derrotou o Southampton por 2 a 1, diante de sua torcida, no estádio White Hart Lane. Sem Kane, coube a Dele Alli liderar os anfitriões nesta rodada.

O triunfo em casa - o Tottenham ainda está invicto em seus domínios nesta edição do Inglês - levou a equipe aos 59 pontos, dez atrás do líder Chelsea. Se a primeira colocação está distante, a aproximação dos rivais fez o Tottenham valorizar seu resultado. O Manchester City, que enfrentará o Liverpool ainda neste domingo, soma 56.

Sem Kane, Dele Alli coordenou as principais chances do Tottenham no ataque neste domingo. Mas foi Christian Eriksen quem abriu o placar. Aos 14 minutos, ele investiu pela direita, cortou para dentro e finalizou colocado.

Alli brilhou minutos depois. Aos 30, ele foi derrubado na área. Na sequência, converteu a penalidade, ampliando a vantagem dos anfitriões. No segundo tempo, o Southampton cresceu em campo e passou a levar maior perigo à defesa do Tottenham. E até descontou, aos 7 minutos, com gol de James Ward-Prowse. Mas não conseguiu ir além para empatar.

A rodada deste domingo no Inglês será finalizada por Manchester City x Liverpool. As duas equipes brigam pelas primeiras posições, visando a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

