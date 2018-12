Toronto FC exerce opção e compra lateral Auro em definitivo junto ao São Paulo

O São Paulo não terá mais a volta do lateral-direito Auro ao elenco. Nesta segunda-feira, o Toronto FC anunciou que exerceu a opção de compra do jogador de 22 anos junto ao clube paulista por três temporadas. O contrato de empréstimo do brasileiro ao time do Canadá, que joga a MLS (Major League Soccer), vencia no final deste mês.

Revelado nas categorias de base do São Paulo em 2016, Auro chegou a ser utilizado no time profissional, mas não conquistou espaço. E por isso foi emprestado em fevereiro deste ano. Pelo clube canadense, o defensor disputou 28 partidas e anotou cinco assistências. Das 28 vezes que entrou em campo, oito foram pela Liga dos Campeões da Concacaf, da qual o Toronto FC foi vice-campeão.

Tim Bezbatchenko, diretor de futebol do Toronto FC, enalteceu a contratação em definitivo do jogador. "Auro mostrou em 2018 que é um jogador polivalente e uma parte importante do nosso time. Auro é uma ameaça atacando pela ponta que também faz um bom trabalho defensivamente. Estamos felizes por fechar esse negócio e garantir que Auro seja jogador do Toronto FC", afirmou.

Para a próxima temporada, a diretoria do São Paulo já anunciou a contratação de um lateral-direito: Igor Vinicius, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Ele foi emprestado até dezembro de 2019 pelo Ituano, com quem tem contrato.