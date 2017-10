Toro Rosso exclui Kvyat e terá Gasly e Hartley como pilotos no GP do México

A Toro Rosso anunciou nesta segunda-feira uma nova alteração em sua dupla de pilotos para a próxima corrida. Pela terceira vez consecutiva, a equipe entrará em ação com nomes diferentes. O russo Daniil Kvyat dará lugar ao francês Pierre Gasly, que competirá ao lado do neozelandês Brendon Hartley no GP do México, que acontecerá neste domingo.

Com isso, a Toro Rosso deu mais uma mostra de já estar pensando na temporada 2018. Outro exemplo foi a liberação de Carlos Sainz Jr., titular da equipe durante a maior parte do ano. Negociado com a Renault para 2018, o espanhol teve sua saída antecipada e estreou pela nova equipe no GP dos Estados Unidos, no último domingo.

Sainz e Kvyat, aliás, começaram o ano como titulares da Toro Rosso e assim continuaram nas primeiras 14 provas da temporada. No GP da Malásia, porém, a equipe retirou o russo e escalou Gasly em seu lugar, o que se repetiu no Japão. No último fim de semana, em Austin, no entanto, Kvyat retornou e teve ao seu lado Hartley, que estreava na Fórmula 1.

A ausência de Gasly nos Estados Unidos, aliás, já era certa, uma vez que o francês tinha pela frente a disputa das últimas etapas da Super Fórmula japonesa, em Suzuka - elas acabaram canceladas pelo mau tempo.

Novamente disponível, então, o francês retorna na vaga da Kvyat, apesar do bom desempenho do russo em Austin, onde terminou em décimo e pontuou pela primeira vez na temporada desde maio. Já Hartley foi o 13.º nos Estados Unidos e será mantido para sua segunda experiência na Fórmula 1.