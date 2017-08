Torneio de beach tennis no CMO reúne 18 duplas

A competição reuniu 18 duplas nas quadras do Complexo do Comando Militar do Oeste / Divulgação

O domingo de portões abertos do Comando Militar do Oeste foi de disputa acirrada no beach tennis. O torneio, que reuniu 18 duplas femininas e masculinas, foi marcado por jogos emocionantes e disputas no tiebreak.

Na dupla feminina Eva Regina e Nayara Aguillera faturaram o ouro ao vencer Gabriela Gonçalves e Laura Costa. Sarah Passarinho e Carol Ortiz ficaram em terceiro.

Já entre os homens, a dupla número um do estado formada pelos atletas Jailson Paz e Leonardo Martins, subiu ao local mais alto do pódio, com Felipe Santos e Filipe Edgardo em segundo. Na disputa pelo terceiro lugar, Matheus Santana e Walter Junior fizeram o jogo mais disputado do domingo e venceram, no tie-break, Maxsandro Pio e Estevan Duailibi.

A competição reuniu 18 duplas nas quadras do Complexo do Comando Militar do Oeste. Pelo segundo ano consecutivo, a Federação de Beach Tennis, em parceria com o Comando, realiza a competição na data de portões abertos do CMO e a ideia deu tão certo que o torneio já é um dos mais esperados pelos atletas. “Toda vez que vai ter portões abertos no CMO o pessoal logo pergunta do beach tennis”, revela o diretor da Federação da modalidade no estado, professor Maxsandro Pio. O torneio foi o quinto de 2017 realizado pela Federação e ainda tem mais dois programados até o final do ano.

