Torino oficializa contratação de Lyanco, ex-São Paulo

O Torino oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Lyanco, que pertencia ao São Paulo. O acerto entre o clube brasileiro e o italiano já estava definido desde a semana passada, mas somente nesta manhã o defensor foi anunciado pelo time de Turim, que desembolsou 7 milhões de euros (cerca de R$ 23,7 milhões) pelo jogador.

Como o São Paulo tinha 80% dos direitos econômicos do atleta (no ano passado adquiriu mais 30%), vai embolsar cerca de R$ 19 milhões na negociação. Já os outros 20% pertencem ao empresário e ao próprio jogador. Lyanco vai atuar no futebol italiano na próxima temporada, pois a janela de transferências já está fechada e ele não poderia jogar até junho.

"Estou muito feliz por estar aqui, empolgado e também confiante do que posso fazer pelo time. Gostaria de agradecer novamente ao São Paulo pela oportunidade que me deu ao me permitir vir imediatamente para a Europa", declarou Lyanco, após desembarcar em solo italiano. "A Itália é o sonho de qualquer jovem jogador brasileiro."

Jogador da seleção brasileira sub-20, o zagueiro de 20 anos chamou a atenção dos clubes europeus e logo veio uma proposta da Juventus, da Itália. Pouco depois, o Atlético de Madrid, da Espanha, entrou na jogada, mas ofereceu valores semelhantes. Só que nos últimos dias, o Torino subiu a oferta e acabou fechando com o São Paulo.

"Eu sei que existiam muitos times que estavam me acompanhando e tinham interesse em mim, mas o Torino fez de tudo. Ele me quis a todo custo e agora estou aqui: meu comprometimento não vai faltar para merecer essa grande oportunidade que a vida me deu", declarou o zagueiro.

Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Lyanco foi formado nas categorias de base do Botafogo-SP. Em 2015, foi para o São Paulo e, por ter nacionalidade sérvia, chegou a jogar pela seleção sub-19 daquele país. Considerado talentoso, não chegou a se firmar nos profissionais do São Paulo.

Neste ano, por estar na disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, não foi inscrito no Campeonato Paulista, mas o técnico Rogério Ceni já tinha avisado que ele entraria na lista para a fase final caso o time se classificasse. Com a negociação, as tratativas sobre sua permanência até junho no tricolor ainda estão sendo feitas.

Veja Também

Comentários