Torcedor do Palmeiras terá de recorrer a rádios de Maceió para acompanhar jogo

O torcedor do Palmeiras viverá uma situação diferente nesta quarta-feira para tentar acompanhar a partida do time contra o CSA, em Maceió, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16 horas. Quem não for ao estádio Rei Pelé, terá de recorrer à transmissão da partida por emissoras de rádio alagoanas para saber dos lances e do andamento do placar da partida.

Como o Palmeiras não fechou acordo com a Globo para os direitos de transmissão do torneio para TV aberta e pay-per-view, a partida em Maceió não terá transmissão em nenhum canal. Já para TV fechada, a exibição da partida está impossibilitada porque o clube alviverde tem acordo com a Turner enquanto que o CSA, por sua vez, fechou vínculo com o SporTV.

Por isso, as únicas alternativas restantes para acompanhar a partida são em ferramentas de tempo real pela internet, como no Estado, ou por emissoras de rádio. Esta segunda opção, no entanto, só será possível ao sintonizar emissoras alagoanas. Segundo apurou a reportagem, as principais estações de São Paulo não vão transmitir a partida, pois estarão no mesmo horário com outro evento: a partida do rival.

Também às 16 horas desta quarta-feira, o Corinthians estará em campo em São Paulo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Como essa partida será na capital paulista, as emissoras locais vão se dedicar principalmente à cobertura do jogo do clube do Parque São Jorge, porém terão entradas ao vivo e informações dos principais lances de CSA x Palmeiras.

As rádios de Maceió que costumam transmitir regularmente as partidas do CSA são a Pajuçara, Gazeta AM e 1020 AM. Todas também podem ser sintonizadas também pela internet.