Torcedor do Corinthians, Luan ganha a camisa 7 e se espelha em Marcelinho Carioca

O atacante Luan voltou a dizer que o acerto com o Corinthians é a realização de um sonho. Contratado do Grêmio por cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) em dezembro, o jogador foi apresentado nesta terça-feira, nos Estados Unidos, onde o elenco alvinegro disputará a Florida Cup. Ele é torcedor do Corinthians desde a infância e teve viralizada uma foto de 2012, quando aparece com o uniforme do clube comemorando o título do Mundial sobre o Chelsea, da Inglaterra.

"Caiu muito bem, eu usava esse uniforme desde pequeno, para mim está sendo a realização de um sonho. Espero dar meu melhor sempre, com dedicação e raça dentro de campo. Isso não vai faltar", disse Luan.

Antes de ser apresentado, o atacante recebeu a camisa 7 do ídolo corintiano Marcelinho Carioca. Ele conversou com o ex-jogador e um dos assuntos foi o primeiro título mundial do clube, que completa 20 anos nesta terça-feira.

"Eu tinha quase sete anos, tenho bastante recordação, foi quando eu comecei a entender um pouco de futebol e comecei a torcer. Foi uma época que o clube ganhou bastante títulos, a recordação é muito forte. Estava brincando com o Marcelinho que eu torci muito por ele, eu era torcedor de ir aos jogos. Tenho essa lembrança", comentou Luan.

Ao ser questionado sobre a responsabilidade de receber a camisa do ídolo, o atacante disse estar preparado. "Sei da minha responsabilidade, o que representa a 7, o que o Marcelinho representou para o Corinthians. Essa camisa tem um peso, tenho identificação muito grande com esse número, vou estar preparado para representar."

Luan também se colocou à disposição do técnico Tiago Nunes para atuar em qualquer posição do setor ofensivo. "Ele que vai decidir, tem a forma dele de trabalhar. Só quero estar bem para ajudar o Corinthians. Se eu jogar mais na frente ou mais atrás, isso não tem problema. Já joguei em todas as posições, e onde ele optar por me colocar eu vou estar à disposição para ajudar."

Aos 26 anos, Luan assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2023. O clube alvinegro pagou ao Grêmio 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante. As pendências pela aquisição do lateral-esquerdo Juninho Capixaba pelo clube gaúcho também entraram no acordo.

Luan deve estrear pelo Corinthians nesta quarta-feira, contra o New York City FC, pela Florida Cup. A equipe encerra a participação no torneio de pré-temporada nos Estados Unidos na partida diante do Atlético Nacional, da Colômbia, no sábado.