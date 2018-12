Tóquio-2020 anuncia redistribuição de orçamento dos Jogos, mantido em R$ 48,4 bi

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 divulgaram nesta sexta-feira uma atualização do orçamento para o grande evento e revelaram que o valor total previsto de gastos segue sendo de US$ 12,6 bilhões (cerca de R$ 48,4 bi, pela cotação atual). Entretanto, a organização informou que foi realizada uma redistribuição qualitativa dos investimentos.

Essa é a terceira versão de orçamento apresentado pelo Comitê Organizador da Olimpíada, que destacou que o custo relativo apenas aos Jogos "continua equilibrado e totalmente financiado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e por patrocinadores, licenciamentos e pela receita com ingressos". O valor calculado por meio destas fontes de rende é de US$ 5,6 bilhões (aproximadamente R$ 21,5 bi), sendo que essa conta também inclui os gastos com a Paralimpíada de Tóquio.

No informe divulgado nesta sexta, os organizadores também ressaltaram que os valores alcançados por meio de patrocinadores nacionais subiram de US$ 100 milhões (algo em torno de R$ 384 milhões) para US$ 3 bilhões (R$ 11,5 bi) em relação ao último orçamento divulgado para os Jogos.

"Como um grande investidor na economia local, os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 já estão atuando como um catalisador para empresas e trabalhadores se beneficiarem dos investimentos feitos nos Jogos. O COI está satisfeito que os Jogos continuem a gerar um impacto econômico positivo substancial", afirmou o presidente da Comissão de Coordenação do COI, John Coates.

O CEO dos Jogos de Tóquio, Toshiro Muto, também destacou: "A menos de 600 dias dos Jogos, finalmente estamos entrando em uma fase de implementação completa. Como muitos aspectos dos Jogos se tornaram mais detalhados, Tóquio-2020 viu aumentos em algumas áreas novas, mas reduziu com sucesso os gastos em outras áreas, resultando no orçamento atualizado permanecendo o mesmo que na versão anterior".

De acordo com o dirigente, "ainda há muito trabalho a ser feito para controlar os gastos", mas ele enfatizou que a previsão de lucro proporcionada por patrocínios nacionais vão colaborar para o financiamento da parte do orçamento que é de responsabilidade privada, que é equivalente a uma quantia orçada de 600 bilhões de ienes (cerca de R$ 21 bilhões).

De acordo com o orçamento atualizado nesta sexta, a parte do orçamento que está a cargo do governo local de Tóquio e o do governo nacional, de 750 bilhões de ienes (R$ 26,2 bi), também foi mantida, sendo que aproximadamente R$ 12 bilhões deste montante serão utilizados nas construções das novas sedes que estão sendo erguidas para os Jogos, entre as quais a do Estádio Olímpico da capital japonesa.

"Estas instalações servirão para o esporte japonês e para população local durante as próximas décadas, abrigando não só esportes, mas também eventos musicais, culturais e de outra índole", disse a organização na nota oficial.