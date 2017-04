Tomic desiste e Murray vence por W.O. na estreia em Barcelona

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Barcelona, o escocês Andy Murray nem precisou suar para vencer na estreia. Nesta quarta-feira, ele avançou direto às oitavas de final diante da desistência do australiano Bernard Tomic. Ele alegou dores nas costas para não enfrentar o número 1 do mundo no torneio de nível ATP 500.

Desta forma, Murray fará sua estreia na prática direto na fase de oitavas de final, uma vez que já iniciaria sua trajetória em Barcelona na segunda rodada, por ser "bye". Ele se tornou o cabeça 1 por convite da organização, após decepcionar no saibro do Masters 1000 de Montecarlo, na semana passada.

Inicialmente, Murray não planejava competir em Barcelona. Mas, por causa do rendimento fraco na semana anterior, ele decidiu ganhar "quilometragem" no saibro, às vésperas de outros grandes torneios no saibro, como os Masters de Roma e de Madri, que antecedem Roland Garros.

Nas oitavas, o líder do ranking vai enfrentar o vencedor do confronto espanhol entre Albert Montañes e Feliciano López. Os dois vão se enfrentar nesta quarta. Murray, portanto, deve fazer sua estreia em Barcelona nesta quinta.

