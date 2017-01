Titular, Gabriel Jesus dá assistência e City avança na Copa da Inglaterra

O atacante Gabriel Jesus ganhou neste sábado a primeira chance de começar entre os titulares do Manchester City. E o ex-jogador do Palmeiras fez uma boa apresentação. O gol não veio, mas ele deu a assistência para o primeiro gol e se movimentou bastante na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela Copa da Inglaterra. O resultado garantiu o time do técnico espanhol, Pep Guardiola nas oitavas de final da competição.

Preocupado em poupar alguns jogadores, o treinador espanhol mandou a campo um time misto. Gabriel Jesus entrou como centroavante e se mostrou ansioso no início da partida. Corria por todo o setor ofensivo para buscar jogo sem objetivo.

Aos poucos foi se acalmando. Aos 41 minutos da etapa inicial, ele colocou Sterling na cara do gol. O jogador inglês invadiu a área e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Dois minutos mais tarde, Gabriel Jesus teve uma boa oportunidade. Ele recebeu passe na área e chutou com perigo.

Na etapa final, uma chuva de granizo atrapalhou a partida, mas o Manchester City ainda ampliou aos 25 minutos com Leroy Sané, após passe de David Silva. No último minuto da partida, Gabriel Jesus entrou na área, passou pelo goleiro, mas se atrapalhou no momento do chute e perdeu a melhor chance de marcar seu primeiro gol pela equipe inglesa.

CHELSEA GOLEIA - O Chelsea, que contou com Willian entre os titulares, passou fácil pelo Brentford, time da segunda divisão, com uma vitória por 4 a 0, em casa, e também se garantiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O brasileiro abriu o caminho da vitória com um gol de falta. Pedro, Ivanovic e Batshuayi deram números finais ao jogo.

Sem tomar conhecimento do adversário, a equipe do técnico italiano Antonio Conte pressionou desde o início e abriu o placar aos 13 minutos. Willian cobrou falta com categoria e abriu o marcador. O meio-campista brasileiro ainda iniciou a jogada do segundo, aos 20. Ele puxou contra-ataque e tocou para Batshuayi, que mandou para a área. Loftus-Cheek não conseguiu dominar, mas Pedro apareceu para ampliar.

No segundo tempo, Ivanovic fez o terceiro, aos 24 minutos. Ele tocou para Pedro e correu para a área, recebeu e bateu sem chances para o goleiro. Dez minutos mais tarde, Ivanovic foi derrubado na área por Barbet. Pênalti, que Batshuayi bateu para fazer o quarto e confirmar a goleada.

TOTTENHAM PASSA SUFOCO - O Tottenham sofreu, mas eliminou o Wycombe Wanderers, da quarta divisão inglesa, por 4 a 3, em casa. Depois de terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, graças a dois gols de Paul Hayes, os anfitriões reagiram e conseguiram deixar tudo igual no início da segunda etapa, com Heung-Min Son e Vicent Jansen.

Os visitantes não se entregaram e voltaram a ficar à frente do placar com gol de Gary Thompson. Mas Dele Alli empatou no último minuto e o chinês Heung-Min Son garantiu a classificação nos acréscimos.

Ainda pela Copa da Inglaterra, o Newscastle, do técnico espanhol Rafa Benítez e que disputa a segunda divisão, foi eliminado pelo Oxford United, da terceira, com uma derrota de 3 a 0. Também se classificaram para as oitavas da competição: Huddersfield Town, Middlesbrough, Lincoln, Burnley e Blackburn.

Veja Também

Comentários