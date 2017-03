Titular em 2016, Walter fica fora da lista do Corinthians no Paulistão

O Corinthians definiu o último nome na lista dos 28 inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. Matheus Vidotto ganhou a disputa contra Walter e será o terceiro goleiro à disposição do técnico Fábio Carille para o Estadual. Walter se recupera de uma lesão no tórax e só deve ter condições de ser aproveitado na segunda fase da competição.

Walter foi titular em vários jogos do Corinthians em 2016, enquanto Cássio se recuperava de lesão. No fim da temporada, chegou-se a cogitar a possibilidade dele iniciar o ano como titular, mas ainda durante a pré-temporada, sofreu uma lesão no tórax, que fez com que ele ainda não tivesse condições de ir para o gramado.

"O Walter começou a trabalhar ontem (quinta-feira) e precisa passar por pré-temporada. Muito tempo sem trabalhar com bola e a gente pode fazer a troca na segunda fase", explicou Carille. Além de Matheus Vidotto, o treinador contará ainda com Cássio e Caíque como opção para o gol.

Confira a lista completa de inscritos do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Caíque França e Matheus Vidotto;

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Pedro Henrique, Léo Santos e Vilson;

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Moisés, Guilherme Arana;

Volantes: Maycon, Paulo Roberto, Gabriel, Marciel e Fellipe Bastos;

Meio-campistas: Giovanni Augusto, Guilherme, Marlone, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Camacho e Jadson;

Atacantes: Romero, Kazim, Léo Jabá e Jô.

