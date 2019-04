Tite verá Renato Augusto na China e jogos Grêmio x Santos e Barcelona x Liverpool

A menos de dois meses do começo da Copa América, a comissão técnica da seleção brasileira intensificará a partir deste fim de semana a observação de jogadores visando a convocação para o torneio. Nesta sexta-feira, a CBF divulgou as 16 partidas que serão vistas em estádios nas próximas semanas, sendo que quatro deles contarão com a presença de Tite: Grêmio x Santos, Barcelona x Liverpool, Guangzhou Evergrande x Beijing Guoan e Beijing Guoan x Jeonbuk.

Tite, portanto, acompanhará duas vezes em campo o Beijing Guoan, time de Renato Augusto. O meia é considerado jogador de confiança do treinador desde que o comandou no Corinthians, o chamou para a Copa do Mundo e para amistosos depois do torneio na Rússia. Agora, deverá observá-lo para definir se o convocará para a Copa América.

Antes de ir à China, Tite estará neste fim de semana na Arena do Grêmio, onde verá o time da casa encarar o Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lá, ele verá de perto em ação o atacante Everton.

Depois, em 1º de maio, Tite estará presente ao Camp Nou, onde vai assistir o primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões da Europa entre Barcelona e Liverpool, acompanhado de Matheus Bacchi. O duelo envolverá quatro nomes frequentes em suas convocações: Philippe Coutinho, Arthur, Alisson e Roberto Firmino.

"É um desafio. Conciliar a agenda de jogos e a logística das viagens. Muitas vezes assistimos dois jogos em diferentes países em dois dias. Mas precisamos desse nível de comprometimento para colher informações de todos os atletas monitorados com muita riqueza de detalhes para termos a consciência tranquila antes de uma convocação, principalmente antes de um campeonato como a Copa América", afirmou Bachi.

A comissão técnica de Tite também terá uma chance de ver de perto o atacante Vinicius Junior, em 5 de maio, quando o Real Madrid receberá o Villarreal em jogo que vai ser acompanhado por Cleber Xavier e o preparador Fábio Mahseredjian.

"É muito positivo este contato frequente com os atletas e com os departamentos específicos de cada clube. Posso dizer essencial na área da preparação física para conseguirmos planejar a carga de trabalho dos jogadores, uma vez que eles chegam com minutagem distintas e diferentes níveis de cansaço. É essencial para o planejamento prévio a uma competição", disse Mahseredjian.

Membros da comissão de Tite também estarão presentes em dois duelos decisivos da rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores, marcados para 8 de maio: Grêmio x Universidad Católica (Thomaz Koerich) e Peñarol x Flamengo (Fernando Lázaro).

Confira os jogos que serão acompanhados pela comissão técnica de Tite nos próximos dias:

27/04 - Flamengo x Cruzeiro (CPA)

27/04 - Rennes x PSG (Sylvnho)

28/04 - Grêmio x Santos (Tite)

30/04 - Tottenham x Ajax (Sylvinho)

01/05 - Barcelona x Liverpool (Tite e Matheus Bachi)

04/05 - Espanyol x Atlético de Madrid (Fábio Mahseredjian)

04/05 - Guangzhou Evergrande x Beijing Guoan (Tite e Matheus Bachi)

04/05 - Palmeiras x Internacional (Thomaz Koerich)

05/05 - São Paulo x Flamengo (Thomaz Koerich)

05/05 - Real Madrid x Villarreal (Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian)

07/05 - Liverpool x Barcelona (Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian)

07/05 - Beijing Guoan x Jeonbuk (Tite e Matheus Bachi)

08/05 - Ajax x Tottenham (Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian)

08/05 - Grêmio x Universidad Católica (Thomaz Koerich)

08/05 - Peñarol x Flamengo (Fernando Lázaro)

11/05 - Corinthians x Grêmio (Fernando Lázaro)