Tite repete escalação em treino e indica seleção com Richarlison e Alex Telles

O Brasil está praticamente confirmado para encarar o Panamá neste sábado, em amistoso que será disputado no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Nesta quarta-feira, o técnico Tite comandou treino e escalou a mesma equipe que trabalhou na terça, com Alex Telles e Richarlison.

Em sua primeira convocação para a seleção brasileira, Alex Telles deve estrear como titular. Chamado às pressas para a vaga de Filipe Luis, que se recupera de lesão, o jogador terá a chance de atuar "em casa", afinal, tem se destacado nas últimas temporadas com a camisa do Porto.

Outro jogador do time da casa que estará em campo é o zagueiro Éder Militão. Em grande fase com a camisa do Porto, o jogador já está negociado com o Real Madrid para a próxima temporada. Ele vai compor a dupla de zaga com Miranda no fim de semana.

Mais à frente, a novidade é Richarlison no time titular. Destaque do Everton, o atacante atuará pela ponta, na vaga de Neymar, que está lesionado. Ele terá a tarefa de municiar Roberto Firmino, que atuará mais centralizado, deixando Gabriel Jesus novamente no banco.

Nesta quarta, Tite permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os primeiros minutos da atividade no CT do Porto, quando distribuiu os coletes para os titulares da linha. Ele não confirmou, mas a tendência é que Ederson ganhe uma chance no gol brasileiro no sábado.

Se confirmar a escalação que treinou na terça e na quarta, Tite levará a seleção a campo com: Ederson; Fagner, Éder Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Richarlison; Firmino. Depois de encarar o Panamá, o Brasil pega a República Checa na terça, em Praga.