Tite pretende fazer alterações no jogo contra os checos; seleção treina em Praga

O frustrante empate da seleção brasileira contra o Panamá, no último sábado, na cidade portuguesa do Porto, deixou o técnico Tite bastante preocupado, embora publicamente ele tenha procurado tirar peso do tropeço. No entanto, uma preocupação ainda maior é com o desgaste dos jogadores. Por isso, no amistoso desta terça-feira contra a República Checa, em Praga, deverá preservar os atletas que estiverem mais desgastados.

Ainda no sábado, depois do 1 a 1 contra os panamenhos, Tite não deu pistas sobre a escalação para esta segunda partida. "Vai depender do desempenho dos atletas e da recuperação física. Não queremos sobrecarregar um atleta que, de repente, possa ter tomado uma pancada", limitou-se a dizer.

No entanto, o treinador já havia demonstrado, ainda nos primeiros dias de treinos em Portugal, a intenção de fazer mudanças no time que vai enfrentar os checos em relação àquele que escalou contra o Panamá. Preferiu fazer mais testes no primeiro amistoso e utilizar uma equipe mais experiente em Praga.

Com isso, é bastante provável que Alisson volte ao gol, mesmo porque é o titular da equipe, e que Marquinhos e Thiago Silva entrem na zaga. A tendência é que o lateral-esquerdo Alex Sandro inicie a partida, uma vez que Alex Telles já foi observado na partida de sábado.

Tite poderá testar mais uma vez o meio de campo formado por Casemiro, Arthur e Lucas Paquetá, que teve alguns momentos de boa produção contra o Panamá. Mas, ainda que seja durante a partida, é possível que dê oportunidade a Allan e Fabinho. E Philippe Coutinho, em má fase e com atuação apagada no último sábado, só não vai jogar se estiver muito desgastado, pois o treinador confia nele.

Contra a República Checa, Tite estuda fazer uma inversão no comando do ataque. Desta vez, Gabriel Jesus tem boas chances de iniciar a partida, com Roberto Firmino entrando na etapa final. Richarlison deverá ser mantido, mas David Neres vai ter pelo menos alguns minutos para mostrar serviço.

Tite definirá a equipe nesta segunda-feira, depois do treinamento na Eden Arena. A partida contra os checos terá início às 16h45 (de Brasília).

Neste domingo, a seleção já foi para campo em Praga. Neste primeiro contato, a equipe foi dividida para as atividades. Os jogadores que não foram titulares contra o Panamá, mais o goleiro Ederson, fizeram um trabalho intenso no gramado, com exercícios em campo reduzido.

Já os atletas que iniciaram a partida contra os panamenhos se concentraram na recuperação. Trabalharam na academia, deram voltas no entorno do gramado e foram para as atividades regenerativas no vestiário.