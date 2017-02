Tite marca convocação da seleção para o dia 3 de março em hangar

Em uma ação publicitária, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a próxima convocação do técnico da seleção brasileira, Tite, para o hangar de uma patrocinadora no aeroporto de Congonhas, na zona Sul da cidade de São Paulo. O evento será na manhã do dia 3 de março, sexta-feira pós-carnaval, às 11 horas.

Tradicionalmente a convocação da seleção brasileira é divulgada na sede da CBF, na Barra, zona Oeste do Rio. Ela é sempre seguida de entrevista coletiva do treinador, que também falará com a imprensa em São Paulo.

A próxima convocação de Tite, a primeira de 2017, é para os duelos contra o Uruguai, no dia 23 de março, em Montevidéu, e para o jogo frente ao Paraguai, cinco dias depois, no Itaquerão, em São Paulo. Os dois jogos valem pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 27 pontos, contra 23 do Uruguai. O Paraguai é apenas o sétimo colocado, com 15, e antes de pegar a seleção brasileira jogará em casa contra o Equador. Dependendo da combinação de resultados, o Brasil pode se garantir na Copa depois dessas duas rodadas.

Veja Também

Comentários