Tite indica Firmino como substituto de Gabriel Jesus na seleção contra o Uruguai

O atacante Roberto Firmino será o substituto de Gabriel Jesus no ataque da seleção brasileira no duelo com o Uruguai, nesta quinta-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Foi o que indicou o técnico Tite no treinamento desta terça-feira no CT do São Paulo, na Barra Funda.

Gabriel Jesus é titular da seleção de Tite, mas sofreu grave lesão no Manchester City, nem sendo convocado para os duelos com Paraguai e Uruguai. Assim, o seu substituto era a principal dúvida para a escalação da equipe. E, no treino desta terça, Tite indicou a sua preferência por Firmino, em detrimento de Diego Souza, outra opção para o setor ofensivo.

A escolha por Firmino não surpreende, afinal, o atacante esteve presente nas três últimas convocações de Tite para as Eliminatórias, tendo, inclusive, marcado um gol no ano passado na fácil vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, na Arena das Dunas. Agora, será titular em seu 13º jogo pela seleção - já foi cinco vezes às redes.

Na atividade desta terça no CT da Barra Funda, logo após o aquecimento, Tite dividiu o grupo em dois times, que treinaram em campos diferentes. A partir disso, foi possível ver a escalação que enfrentará o Uruguai: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Firmino e Neymar.

Em relação ao último compromisso pelas Eliminatórias, a outra novidade é o retorno do volante Casemiro, que está de volta à seleção após se recuperar de lesão. De resto, a base é a mesma que colocou a seleção na liderança do torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2018.

Com os 11 titulares, Tite comandou o seu conhecido "treino fantasma", de posicionamento da equipe. Além disso, trabalhou aspectos de jogo como a saída para o contra-ataque. Enquanto isso, os reservas trabalharam em outro campo, em espaço reduzido. Ao término do "treino fantasma", os titulares da seleção fizeram trabalhos de bola parada visando o compromisso com o Uruguai.

A atividade no CT do São Paulo foi acompanhada pelo presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, além do goleiro Sidão, que se recupera de lesão. Além disso, um pequeno grupo de torcedores se aglomerou na entrada do local pedindo para acompanhar a atividade, o que foi atendido na parte final do trabalho. Vale lembrar, porém, que no próximo domingo a equipe vai fazer um treino aberto no estádio do Morumbi.

Agora a seleção segue, na noite desta terça-feira, para Montevidéu, local do duelo com o Uruguai. Na quarta, a equipe nacional vai treinar no Estádio Centenário às 18h30. O duelo entre os dois primeiros colocados das Eliminatórias está marcado para as 20 horas de quinta-feira.

