Tite explica escolha de Firmino para jogar na seleção: 'Vive grande momento'

O técnico Tite esclareceu nesta quarta-feira os motivos que o levaram a escolher o atacante Roberto Firmino para ser o titular da seleção brasileira na partida contra o Uruguai, nesta quinta, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador ganhou a vaga de Gabriel Jesus, machucado, por viver boa fase no Liverpool e ter atuado bem quando ganhou chance com a camisa do Brasil.

"Ele vive um grande momento, grande campanha dele no Liverpool. Ele tem entrado bem nos jogos e atuado muito bem. Isso explica, por si só, a escolha do Firmino", explicou o técnico em entrevista coletiva no Estádio Centenário, local da partida. A equipe trabalhou no local no fim da tarde desta quarta, em trabalho de reconhecimento do gramado de pouco mais de uma hora de duração.

Firmino foi chamado por Tite nas três últimas listas da seleção brasileira para as Eliminatórias e fez gol contra a Bolívia, no ano passado. Ele disputava a vaga de titular com Diego Souza, do Sport, uma das principais novidades da última convocação. "Essa escolha foi tática. O Firmino dá mais oportunidade do apoio pelas laterais do campo, além de mais chance de triangulação", afirmou.

O treinador evitou traçar expectativas sobre resultados e o impacto disso na proximidade de classificação para a Copa. Tite admitiu estar ansioso para já conseguir a vaga, porém explicou ser exigente com o elenco para que a atuação seja do nível da demonstrada no ano passado, quando nos seis jogos finais, a seleção brasileira conquistou seis vitórias.

"É uma equipe em construção. Eu queria estar todo os dias com os jogadores, para acompanhar, mas isso é um desafio. Temos que tentar retomar o padrão de jogo exibido há quatro meses. Será preciso retomar o padrão que tínhamos antes dessa lacuna", disse.

Na rodada anterior das Eliminatórias, o Brasil bateu o Peru por 2 a 0, em Lima. Depois do Uruguai, terá como adversário o Paraguai, em São Paulo, no Itaquerão.

Veja Também

Comentários