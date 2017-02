Tite e auxiliares vão à Europa ver potenciais convocáveis para a seleção

Os próximos dias serão agitados para a comissão técnica da seleção brasileira. Nesta segunda-feira, a CBF divulgou a relação de quase 20 partidas que serão assistidos em estádios por Tite e seus auxiliares com a intenção de observar jogadores que têm potencial para serem convocados para os próximos duelos da equipe nacional.

As observações dos jogos de fevereiro foram programadas pelo coordenador Edu Gaspar e começaram no dia 4, quando o auxiliar técnico Sylvinho assistiu ao clássico em que o Porto venceu o Sporting por 2 a 1.

Juntos, Tite e Edu Gaspar vão assistir nesta terça-feira o duelo entre Paris Saint-Germain, que envolve vários jogadores brasileiros de destaque, como Thiago Silva, Marquinhos, Neymar e Lucas. No dia seguinte, na Alemanha, verá o confronto entre o Bayern de Munique, de Douglas Costa, e o Arsenal, de Gabriel Paulista. No dia 16, Tite e Edu Gaspar vão para a Espanha assistir o Celta de Vigo receber a legião de brasileiros do Shakhtar Donetsk.

Depois, Tite e Edu estão programados para acompanhar mais três jogos na Europa, antes do retorno ao Brasil. São eles: Hertha Berlin x Bayern (dia 18), Roma x Palermo (dia 19) e Sevilla x Leicester (dia 22).

"É bom reforçar que não paramos nossas análises, apenas esperamos esse momento de bons enfrentamentos para planejar um roteiro de observações mais amplo. Tenho a certeza de que isso agregará ao trabalho que vem sendo realizado, além de ampliar nosso diálogo com as comissões técnicas dos outros clubes", disse Edu Gaspar ao site oficial da CBF.

Cleber Xavier e o preparador físico Fábio Mahseredjian vão acompanhar treinos da Juventus e do Real Madrid, do zagueiro Gil, do Shandong Luneng, em Cádiz, e de Renato Augusto, do Beijing Guoan, em Marbela. Além disso, vão assistir os jogos Anderlecht x Zenit e Real Madrid x Espanyol.

"Importante observar in loco porque queremos tirar nossas dúvidas em relação a casos de atletas que se recuperaram de lesão ou tiveram um tempo de parada maior no calendário como é o caso do futebol russo e chinês", afirmou o preparador físico Fábio Mahseredjian.

Após ver Porto x Sporting, Sylvinho também vai assistir a Benfica x Borussia Dortmund, Juventus x Palermo, Porto x Juventus e Inter de Milão x Roma. O preparador de goleiros Taffarel vai ao treino do Valencia, de Diego Alves e verá o time encarar o Athletic Bilbao e também assistirá Benfica x Borussia Dortmund e Villarreal x Roma.

No Brasil, os observadores do Centro de Pesquisa e Análise - Matheus Bachi, Fernando Lázaro e Thomaz Araújo - vão ver São Paulo x São Bento, Corinthians x Palmeiras, Santos x Botafogo de Ribeirão Preto e as semifinais da Taça Guanabara.

Sob o comando de Tite, o Brasil venceu os seis jogos que disputou pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 no ano passando, ficando muito próximo da classificação para o torneio na Rússia, além de ter triunfado em amistoso com a Colômbia em janeiro, com um time formado apenas por jogadores que atuam no País.

A equipe voltará a jogar em março pelas Eliminatórias. No dia 23, visitará o Uruguai, em Montevidéu. Depois, no dia 28, terá pela frente o Paraguai no Itaquerão, em São Paulo.

Veja Também

Comentários