Tite defende Coutinho e diz que o meia 'paga o preço pelo padrão muito alto'

Em baixa no Barcelona, Philippe Coutinho também não teve uma boa apresentação pela seleção brasileira no empate por 1 a 1 contra o Panamá, no sábado, na Cidade do Porto, em Portugal. Contudo, a má fase do meia não preocupa o técnico Tite, que o defendeu, e disse que o jogador do Barcelona paga o preço por ter estabelecido um alto nível de jogo.

"O Coutinho criou uma expectativa muito alta. Desde as Eliminatórias manteve um padrão muito alto. Agora está pagando o preço do padrão alto que estabeleceu. Tem a busca do técnico da recuperação do atleta pelo nível que ele tem, pela qualidade, por ser diferenciado. Ele é da minha confiança e sei o que ele pode render", garantiu Tite.

Atuando na esquerda na maior parte do jogo, Philippe Coutinho teve uma exibição apagada, apesar do apoio do lateral-esquerdo Alex Telles, que subiu muitas vezes ao ataque. O rendimento fraco do meia do Barcelona não foi suficiente para Tite substituí-lo na partida, mostrando a confiança que tem nele.

No próximo amistoso do Brasil - contra a República Checa, nesta terça-feira, em Praga, o último antes do anúncio da convocação final para a disputa da Copa América -, é provável que Tite mexa na escalação. O treinador, porém, não adiantou quem joga.

"Não tenho projeção, depende do desempenho dos atletas e da recuperação física. Não queremos sobrecarregar um atleta que, de repente, possa ter tomado uma pancada", disse.