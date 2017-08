Tite convocará seleção no dia 10 para os jogos contra Equador e Colômbia

O técnico Tite convocará no próximo dia 10 a seleção que vai enfrentar o Equador e a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Já classificado para o Mundial, o Brasil joga contra os equatorianos no dia 31, em Porto Alegre, e depois vai a Barranquilla para o duelo com os colombianos, em 5 de setembro.

A seleção brasileira iniciará a preparação para os jogos em Porto Alegre, e entre as duas partidas fará dois treinos em Manaus. O jogo na capital gaúcha, válido pela 15ª rodada do qualificatório da América do Sul, será na Arena do Grêmio, mas existe a possibilidade de haver uma atividade aberta à torcida no estádio Beira-Rio, casa do Internacional.

Na Colômbia, a programação da seleção brasileira prevê a realização de um único treino em Barranquilla, de reconhecimento do gramado do estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco da partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias.

Para as duas partidas, a tendência é a de que Tite mantenha a base que vinha sendo chamada, mas apresente algumas novidades na equipe. A comissão técnica vem acompanhando jogos in loco no Brasil e no exterior, sendo que no final de semana passado alguns de seus membros se dividiram para acompanhar os duelos entre Corinthians x Flamengo, no Itaquerão, e Grêmio x Santos, na Arena do Grêmio, ambos realizados no domingo pela 17ª rodada do Brasileirão.

Uma nova rodada de análises será feita no próximo fim de semana, quando ocorrerá a última rodada do primeiro turno da competição nacional. No dia 9, véspera da convocação, analistas da seleção estarão em Porto Alegre para acompanhar a partida entre Grêmio e Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Com 33 pontos, o Brasil ocupa a liderança disparada das Eliminatórias da Copa, enquanto a Colômbia figura na segunda posição, com 24. Uruguai e Chile estão com 23 pontos e ocupam respectivamente a terceira e a quarta colocações. A Argentina está apenas em quinto lugar, com 22, e hoje disputaria uma repescagem por uma vaga na Copa da Rússia.

Graças a uma incrível sequência de oito vitórias seguidas após Tite assumir o comando da seleção, a seleção brasileira se garantiu no Mundial da Rússia com quatro rodadas de antecipação no qualificatório sul-americano.

Após os jogos contra Equador e Colômbia, o Brasil fechará a sua campanha nas Eliminatórias em partidas contra a Bolívia, na altitude de La Paz, em 5 de outubro, e contra o Chile, no dia 10 do mesmo mês, no Allianz Parque, em São Paulo.

