Tite convoca Pablo, Walace e Malcom para duelos contra Arábia Saudita e Argentina

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, um grupo de 23 jogadores para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina, respectivamente nos dias 12 e 16 de outubro, ambos em solo árabe. As principais novidades desta listagem foram o zagueiro Pablo, do Bordeaux, o volante Walace, do Hannover, e o atacante Malcom, do Barcelona.

Pablo e Malcom já foram dirigidos por Tite no Corinthians, enquanto Walace defendeu o Grêmio em seu último time no Brasil antes de se transferir em 2017 para o futebol alemão, no qual atuou pelo Hamburgo na temporada passada e em seguida se transferiu para o Hannover. Assim, ele garantiu a sua permanência na divisão da elite da Alemanha - o seu ex-time foi rebaixado para a segunda divisão nacional.

Nos dois primeiros jogos deste novo ciclo de Tite como técnico da seleção, o Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e goleou El Salvador por 5 a 0, em dois confrontos realizados em solo norte-americano. Foram as partidas iniciais da equipe canarinho após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, onde acabou sendo eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

Curiosamente, assim como ocorreu nestes duelos anteriores, Tite voltou a convocar 13 nomes da seleção que estiveram presentes no Mundial. Mas o treinador disse nesta sexta, em entrevista coletiva após anunciar a sua lista, que a repetição do número foi "apenas uma coincidência".

Desta vez, os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City); os laterais Danilo (Manchester City) e Marcelo (Real Madrid); os zagueiros Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Miranda (Inter de Milão); os meio-campistas Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona) e Renato Augusto (Beijing Guoan); além dos atacantes Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Neymar (Paris Saint-Germain) foram os nomes que estiveram na Copa de 2018 e voltaram a ser chamados nesta sexta pelo comandante.

Este dois próximos duelos do Brasil também marcarão a estreia de Sylvinho como membro permanente da comissão técnica da seleção. Ele já vinha desempenhando a função de auxiliar do time nacional, mas estava dividindo suas atribuições com a Inter de Milão e sendo convocado por Tite para trabalhar na seleção.

Para estes dois próximos amistosos, para não prejudicar os times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil, Tite optou por não chamar jogadores que defendem as equipes de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Anteriormente, para os amistosos contra norte-americanos e salvadorenhos, o comandante já havia tomado a decisão de convocar apenas no máximo um jogador por time brasileiro para também não impactar com muitos desfalques de peso as equipes em confrontos importantes.

Assim como na convocação anterior, Tite também chamou um goleiro de um time sub-20 do Brasil para ganhar experiência na seleção principal. Phelipe, do Grêmio, ganhou uma chance nesta lista. No mês passado, Hugo, da equipe de base do Flamengo, havia sido incluído em um grupo de 24 nomes divulgado pelo treinador.

Os convocados serão reunidos na Inglaterra para treinos nos dias 8, 9 e 10, no CT do Tottenham, em Londres, e depois seguirão para Riad, na Arábia Saudita, onde farão no dia 11 uma atividade final de preparação para o amistoso contra a seleção da casa. O confronto com o time local ocorrerá no estádio King Saud University, às 14h45 (de Brasília) do dia 12 de outubro, enquanto o duelo diante da Argentina será no mesmo horário no dia 16, em Jedá, no King Abdullah Sports City, também na Arábia Saudita.

Dissica Valério Tomaz, presidente da Federação Amazonense de Futebol, também foi confirmado nesta sexta-feira pelo coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, como chefe de delegação do Brasil nestes dois amistosos em solo árabe.

Confira os 23 jogadores convocados por Tite:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Phelipe (Grêmio).

Defensores - Alex Sandro (Juventus), Danilo (Manchester City), Éder Militão (Porto), Fabinho (Liverpool), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Pablo (Bordeaux), Miranda (Inter de Milão) e Marcelo (Real Madrid).

Meio-campistas - Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Walace (Hannover).

Atacantes - Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain) e Richarlison (Everton).