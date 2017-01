Tite arma Brasil com Robinho, Dudu e Diego Souza no ataque

O aguardado retorno da dupla formada por Robinho e Diego ao ataque da seleção brasileira terá que esperar mais um pouco. No único treino para a partida amistosa com a Colômbia, o técnico Tite escalou o ataque do Brasil com Robinho aberto pela esquerda, Dudu na direita e Diego Souza mais centralizado. Assim, Diego treinou entre os reservas.

O grupo de jogadores se reuniu no fim da manhã desta terça-feira no Rio e treinou no fim da tarde no gramado principal do Engenhão. Os corintianos Rodriguinho e Fagner se apresentaram no meio da tarde e também estiveram em campo. Fagner, inclusive, será titular.

Tite comandou uma atividade com os titulares com foco na movimentação e no posicionamento em campo. Ele escalou o Brasil com: Weverton; Fagner, Rodrigo Caio, Pedro Geromel e Fábio Santos; Wallace, Willian Arão, Lucas Lima, Dudu e Diego Souza; Robinho.

Os reservas trabalharam em separado, comandados pelo preparador físico Fabio Mahseredjian. No fim, Tite e seus auxiliares comandaram um coletivo em campo reduzido.

Na partida desta quarta-feira, as equipes poderão fazer até cinco substituições, além de mudar o goleiro. Isso porque, mesmo que o jogo tenha caráter beneficente, a Fifa autorizou apenas seis alterações, como é praxe em amistosos. O motivo é que o jogo com a Colômbia contará pontos para o ranking mundial.

Veja Também

Comentários