Time misto do Flamengo bate o Resende com gol de Felipe Vizeu nos acréscimos

Depois de perder na Libertadores, o Flamengo voltou a campo neste sábado para enfrentar o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo optou por poupar alguns de seus principais jogadores e o resultado foi uma partida fraca tecnicamente, com poucas chances de gols. A vitória do time rubro-negro por 1 a 0 só veio aos 46 minutos do segundo tempo com Felipe Vizeu, de cabeça.

O resultado manteve o Flamengo na primeira colocação do Grupo B, com seis pontos. O Resende está em terceiro do Grupo C, com um. O time rubro-negro agora volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Bangu, novamente no estádio Raulino de Oliveira. O Resende visitará o Macaé, na quinta.

O time rubro-negro sentiu falta de sua força ofensiva. Diego, Everton e Guerrero ficaram de fora da partida, pois estavam desgastados após a derrota por 1 a 0 para a Universidad do Chile, na última quarta-feira, fora de casa.

A principal novidade na equipe foi Mancuello, que voltou de lesão. Mas com Berrío, Leandro Damião e Matheus Sávio ao seu lado, pouco conseguiu produzir. Na primeira etapa, a única chance do Flamengo saiu somente aos 32 minutos. Cuéllar tocou para Rodinei. O lateral bateu cruzado e a bola passou rente à trave.

Na segunda etapa, o time rubro-negro melhorou um pouco. Logo aos dez, Mancuello cobrou escanteio, Donatti cabeceou e Leandrão salvou, também de cabeça, em cima da linha. Dois minutos depois, Mancuello bateu da esquerda para boa defesa de Arthur.

Fechado no campo de defesa, o Resende quase surpreendeu aos 28. Em um rápido contra-ataque, Yago avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu para ótima defesa do goleiro Thiago.

O gol da vitória saiu somente aos 46 minutos. Felipe Vizeu, que havia entrado na vaga de Mancuello após gritos dos torcedores por sua entrada, aproveitou cruzamento da direita de Cafu e cabeceou para as redes.

FICHA TÉCNICA:

RESENDE 0 x 1 FLAMENGO

RESENDE - Arthur; Muriel, Leandrão, Thiago Sales e Dieyson; Marcelo Costa, Léo Silva, Paulo Victor (Marcel) e Rogerinho (Robinho); Jhulliam e Pingo (Yago). Técnico: Ademir Fonseca.

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Cuéllar, Romulo (Cafu) e Matheus Sávio (Lucas Paquetá); Mancuello (Felipe Vizeu), Leandro Damião e Berrío. Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Felipe Vizeu, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Muriel e Thiago Salles (Resende) e Matheus Sávio (Flamengo)

PÚBLICO - R$ 38.233,00

RENDA - 1.553 pagantes (2.667 presentes)

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Veja Também

Comentários