Time de handebol de MS conquista Copa e é recebido na Fundesporte

Campo Grande (MS) – A equipe Adac/Rádio Clube, representante de Mato Grosso do Sul, ficou com o título da Copa Centro-Oeste Juvenil de Handebol. Parte da delegação, que viajou com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi recebida pelo diretor presidente da fundação, professor Marcelo Miranda.

Os jogos foram disputados em Trindade (GO), entre os dias 19 e 23 de abril. “Foi uma experiência muito boa, diferente porque jogamos pouco fora do Estado. Foi sensacional. O que fez a diferença para nosso time ganhar foi que todo mundo trabalhou junto”, disse o jogador Gabriel Lopes.

A caminhada começou na vitória por 34×30 sobre o Mega (DF). Depois os meninos bateram o time do Mato Grosso, por 36×28 e, em seguida, os goianos por 29×20. O desafio final foi contra o Jr98 e terminou com triunfo sul-mato-grossense: 37×28. “Todos os times eram fortes. Foi muito pegado, bem puxado. Nós ganhamos porque acreditamos em nosso potencial e fomos melhorando a cada jogo”, contou Gabriel Lucas, eleito o melhor armador da competição.

Outro destaque do Estado foi Alex Fabrício. Artilheiro da Copa Centro-Oeste, o jogador marcou 48 dos 136 gols de Mato Grosso do Sul. Apesar da premiação individual, Alex fez questão de exaltar o empenho do time na conquista pessoal. “Marcar tantos gols depende da equipe. Não fiz nada sozinho, todos ajudaram para que eu fosse o artilheiro. O mais importante é a medalha de campeão”, disse.

A equipe esteve na Fundesporte, na quarta-feira (26), para receber os parabéns da Fundação e do Governo do Estado. O grupo – com jogadores, o técnico Erivaldo da Silva e o chefe de delegação Leandro Fonseca – foi recebido pelo professor Marcelo e pelo gerente de Atividades Desportivas, professor Paulo Ricardo Nuñez. Ex-atletas e técnicos de handebol, os professores ficaram orgulhosos da conquista e trocaram experiências de dentro e de fora da quadra.

O diretor presidente da Fundesporte ainda presenteou os garotos e o técnico com uma camiseta da Fundação, como forma de reconhecimento e compromisso com a modalidade. “O que nós pudermos fazer para que vocês participem de mais campeonatos e melhorem o nível técnico, faremos. O professor Paulo e eu sabemos muito da batalha dos times para treinar e competir e estamos à disposição para ajudar. Quero parabenizar toda a equipe. Vocês nos representaram muito bem”, disse.

O técnico Erivaldo agradeceu a homenagem e garantiu que o time continuará firme em busca de outros títulos. “Quero agradecer muito o apoio da Fundesporte porque sem ele seria inviável, impossível participar. Enfrentamos muitas dificuldades e só quem tem paixão continua. Podemos garantir que vamos participar de todos os campeonatos que pudermos e que vamos trazer bons resultados. Posso dizer de boca cheia que o handebol é o esporte que mais traz bons resultados para MS”.

Os atletas também falaram sobre o apoio governamental. “É muito importante porque nos dá condições de participar de competições importantes. Isso sem contar que estimula futuras gerações a treinar e competir”, falou Gabriel Lopes. “É bom saber também que a Fundesporte quer continuar apoiando e ampliar esse auxilio. Incentiva a gente a continuar e novos atletas surgirem”, completou Gabriel Lucas.

O próximo desafio do time é o brasileiro da categoria, marcado para junho em São Paulo. A competição reúne os melhores times do país e a expectativa é de um bom resultado. “Vamos treinar muito, mais forte ainda para representar bem o nosso Estado e terminar entre os três primeiros, de preferência com o título”, concluiu Alex Fabrício.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

