Time de garotos do Flamengo domina o Macaé, mas não consegue sair do 0 a 0

O primeiro compromisso oficial do Flamengo em 2020 terminou sem gols. No Maracanã, a jovem equipe rubro-negra buscou a vitória até o minuto final, mas não conseguiu superar a defesa do Macaé e teve de se contentar com o empate por 0 a 0 na abertura da competição estadual.

Comandado por Maurício Souza - Jorge Jesus ainda está em férias -, o time flamenguista foi formado por garotos da categoria sub-20 do clube e por alguns atletas do elenco principal que foram pouco aproveitados em 2019. Os jogadores que conquistaram o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores no ano passado só vão começar a pré-temporada no dia 27, já que o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, cuja final foi realizada no dia 21 de dezembro.

Os minutos iniciais foram difíceis para o Flamengo. Como era esperado, a equipe rubro-negra teve o nervosismo como um adversário tão forte quanto o Macaé, já que os garotos não estão acostumados a jogar em um estádio tão grande quanto o Maracanã, nem diante de um público numeroso - cerca de 27 mil torcedores viram a estreia da equipe no Carioca.

Aos poucos, porém, o time dirigido por Maurício Souza foi se adaptando à situação e assumindo o comando da partida. Aos 44 minutos, o volante Hugo Souza só não abriu o placar com um chute da entrada da área porque o goleiro Jonathan fez uma excelente defesa.

O domínio dos rubro-negros ficou mais claro depois do intervalo. Logo aos dois minutos, Vitor Gabriel recebeu um cruzamento de Matheuzinho e estava em perfeitas condições para abrir o placar, sem marcação, mas chutou para fora.

Embora o Macaé tenha sido perigoso em alguns contra-ataques, o Flamengo esteve sempre mais próximo de abrir o placar. Nos 15 minutos finais, a pressão se intensificou e o time do interior do Rio - que era o mandante da partida - sofreu muito para evitar o gol da derrota. Aos 45 minutos, Jonathan defendeu uma cabeçada de Yuri César, então a bola bateu no travessão e só não entrou porque o zagueiro Vladimir apareceu para salvar o Macaé, que teve muitos motivos para comemorar o empate diante da jovem equipe colocada no gramado pelos atuais campeões estaduais.

Antes da partida, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha, novos reforços do Flamengo, foram apresentados à torcida. Nos próximos dias, o clube deverá anunciar a contratação por empréstimo do atacante Pedro, ex-Fluminense, que pertence à Fiorentina, da Itália.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 0 X 0 FLAMENGO

MACAÉ - Jonathan; Dudu, Júnior Santos, Vladimir e Paulo Vitor; Gedeil, Julinho, Jackson Kássio e Gerson (Maranhão); Matheus Babi (Hudson) e Zambi (Wagner Carioca). Técnico: Mário Júnior.

FLAMENGO - Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas (Pepê), Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius, Yuri César e Luiz Henrique; Vitor Gabriel (Wendel) e Lucas Silva (Rodrigo Muniz). Técnico: Maurício Souza.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Correa Maia.

CARTÕES AMARELOS - Gerson (Macaé); Matheuzinho (Flamengo).

RENDA - R$ 617.161,50.

PÚBLICO - 27.205 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).