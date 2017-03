Time de futebol americano parceiro do Operário faz primeira seletiva em 2017

Celebrando sua nova parceria com o Operário Futebol Clube e já de olho no campeonato Nacional, o Operário Gravediggers realiza sua primeira seletiva para novos atletas em 2017. A seletiva será realizada na praça esportiva Belmar Fidalgo, no dia 1 de abril, às 15h. Os interessados devem fazer sua inscrição pelo Facebook, basta levar no dia do evento 1 kg de alimento não-perecível, ter idade mínima de 14 anos, além de muita vontade de jogar Futebol Americano.

Após um ano de reformulação dentro e fora de campo e com a temporada de 2017 recheada de novidades, o agora Operário Gravediggers busca atletas dispostos a ajudar o time da capital a consolidar Mato Grosso do Sul na modalidade nacionalmente. "Essa será a primeira seletiva após a parceria com um dos mais tradicionais clubes de futebol do país e assim como no futebol, o Gravediggers também é a referência no futebol americano de Mato Grosso do Sul, portanto esperamos um grande número de atletas nesta seletiva” conta o presidente do Gravediggers, João Vaz.

De acordo com vice-presidente dos Diggers, Gabriel Cafure, “todas as seletivas anteriores do Gravediggers foram um sucesso e serviram para renovar os atletas, inclusive alguns deles se destacaram nacionalmente, chegando a ser convocados a treinar com a seleção brasileira da modalidade”.

Prêmios

Para presentear os “bravos guerreiros” que participarem da seletiva e promover um momento de descontração entre os candidatos, haverá uma “competição de chutes” de Field Goal (tipo de chute específico de futebol americano que utiliza a bola oval). O chute certo entre as “traves” de futebol americano, realizado da maior distância será premiado.

2017

Participando pela segunda vez da Liga Nacional, que reúne várias das mais tradicionais e fortes equipes de futebol americano do Brasil, o time campo-grandense busca resultados ainda mais expressivos. "O ano de 2017 será cheio ótimas surpresas para o Operário Gravediggers. Os fãs do Operário podem esperar novidades e um ano ainda mais competitivo" conclui Cafure.

Biotipo

Sobre a necessidade de ser extremamente grande, forte ou veloz, João Vaz diz "É um esporte apaixonante, de muita estratégia, força e emoção. O melhor de tudo isso é que você não tem que ser forte ou alto para jogar, pode ser gordo, magro, baixo, alto, o importante mesmo é gostar e se dedicar".

Solidariedade

Marca característica do Gravediggers, a solidariedade também estará presente nesta seletiva, através da taxa cobrada para as inscrições na seletiva, 1kg de alimento não perecível, que será revertido integralmente para instituições de caridade.

Serviço:

Seletiva Operário Gravediggers 2017

Data: Sábado, 01 de abril, às 15h.

Local: Belmar Fidalgo – Rua Dom Aquino, 2536, Centro, Campo Grande-MS.

Inscrições: através da fan page www.facebook.com/cgrgravediggers ou na hora do evento no dia e local da seletiva.

Inscrição: 1kg de alimento não perecível. O alimento arrecadado será revertido para instituições de caridade.

Vestimenta: No dia do evento é necessário ir trajado para prática desportiva (camiseta branca). Para melhor desempenho utilize chuteiras de futebol society.

Informações: 67 99982-2350 ou através do facebook: /cgrgravediggers

Veja Também

Comentários